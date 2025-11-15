7 loših navika za četrdesete

Četrdesete su nove tridesete, kažu... i lažu, naravno, kao psi, jer ćete prvih četrdesetak godina života uglavnom preživjeti osjećajući se kao neuništivi bog, bez većih problema i cirkusa sa zdravljem, no nakon toga... dolazi vrijeme plaćanja računa.

Upravo iz tog razloga navodimo vam 7 loših navika koje bi trebali izgubiti do tog famoznog okruglog 40. rođendana ako želite zdravo srce i normalan život....

Ne družite se - društvena izolacija jako je loša za srce i psihu. Ustanite s tog kauča i izađite među prijatelje.

Ne opuštate se - ignorirate stres i ti je na duge staze vrlo loše za vaše srce. Pronađite vremena za meditaciju i opuštanje.

Ne vježbate - ako do 40. ne steknete prijeko potrebnu naviku vježbanja, najvjerojatnije niti nećete.

Pretjerujete s vježbanjem - gurate se do krajnjih granica i ne zagrijavate se. Ponašate se kao da vam je 20, a nije. Triput tjedno po 45 minuta tjelovježbe sasvim je dovoljno.

Pušenje - prosječna osoba pokušava odustati 7 do 10 puta prije no što zaista i uspije, stoga ne odustajte.

Pušenje marihuane - prema nekim istraživanjima povećava rizik od infarkta...

Višak kilograma - nije samo estestki problem. Opterećuje i srce, a nakon 40. metabolizam se osjetno usporava te je teško smršavjeti.

Stoga, budite pametni...