7 razloga za šalicu kave - ako vam trebaju

Kava je jedan od dva najomiljenija napitka na svijetu, a njezin glavni sastojak kofein je zbog toga najkorišteniji psihoaktivni sastojak na svijetu - sadrži ga i većina čajeva.

Naravno, sve se to radi s dobrim razlogom - budi nas, pomaže da ispunimo obaveze i puni nas energijom. Ljudi, međutim, često brinu trebaju li ograničiti unos kofeina ili ga potpuno izbaciti iz upotrebe.

Iako previše kofeina može izazvati nesanicu, nemir i ubrzani rad srca, u velikoj većini slučajeva kava je zapravo blagotvorna za zdravlje, a portal Science Alert naveo je 7 glavnih razloga zašto kava ne treba biti na tom popisu.

1. Kava smanjuje rizik za cirozu jetra. Jedna šalica dnevno smanjuje rizik za 22 posto, a ?etiri za čak 65 posto.

2. Ljubitelji kave imaju 16 posto manji rizik da će patiti od Alzheimera ili demencije.

3. Muškarci koji piju tri ili više šalice kave dnevno imaju 12 posto manji rizik da će prerano umrijeti od onih koji je ne piju. Kod žena rizik je manji sedam posto

4. Pasionirani ljubitelji kave (oni s najmanje tri šalice na dan) imaju 18 posto manji rizik razvoja raka jetre, endiometrija, usne šupljine, jednjaka i prostate

5. Svaka dodatna šalica kave na dan povezana je sa sedam posto manjim rizikom razvoja dijabetesa tipa 2

6. Šalica kave smanjuje rizik od depresije za 15 posto, a dvije do tri šalice dnevno za 20 posto.

7. Tri šalice kave dnevno smanjuje rizik od bolesti bubrega do 22 posto.