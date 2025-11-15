Kućni preparati za ublažavanje bolova

Biljke koje vam predstavljamo zasigurno "stanuje" u vašim kuhanjama. Stoga ih od danas, osim u jelima, možete upotrebljavati i za ublažavanje bolnih problema!

Žgaravica

Ugasite "vatru" pomoću kurkume

Gorke bilje poput kurkume (ključni sastojak curryja) stimuliraju protok probavnih sokova, koji pokreću hranu i sprječavaju gomilanje kiselina. Ako ju koristite kao začin, kurkuma neće zaustaviti neugodno žarenje. Kako biste svladali žgaravicu uzmite dvije ili tri kapsule kurkume prije jela.

Glavobolja

Skuhajte čaj od ružmarina

Ružmarin pomaže proširenju krvnih žila. Za kuhanje čaja upotrijebite 1 žličicu sušene biljke i čašu vruće vode. Poklopite i pustite da odstoji 10 minuta. Procijedite i pijuckajte po čašu tri puta dnevno.

Isprobajte đumbir

Đumbir inhibira sastojak pod imenom tromboksan A2, koji sprječava otpuštanje tvari poznate po izazivanju širenja krvnih žila. Drugim riječima, đumbir može pomoći ravnomjernijem protoku krvi, što predstavlja ključ u prevenciji migrene. Naribajte svježi đumbir u sok, iskoristite prednosti svježe biljke ili dodajte đumbirov prah jelu za vrijeme kuhanja.

Pritisak ili bol u sinusima

Okrenite se timijanu

Ako je boja sekreta vaših sinusa prozirne ili bijele boje, potreban vam timijan. On je snažan antiseptik i tradicionalni lijek za respiratorne infekcije. Pripremite šalicu čaja mirisne majčine dušice - 1 do 2 žličice sušene biljke namočite u šalicu kipuće vode i pustite da odstoji oko 10 minuta. Pijte tri puta dnevno.

Ugrizi i ubodi kukaca

Ohladite ih mentom

Kap eteričnog ulja paprene metvice utrljajte u centralni dio ugriza ili uboda. To će vam donijeti brzo i dugotrajno olakšanje. Paprena metvica hladi ugriz, pa se nećete imati potrebu grepsti. Rezultat? Manja oteklina i ublaženi svrbež. Operite ruke nakon primjene, i ne koristite eterično ulje u blizini očiju jer ih može nadražiti. Ako vas ugrize otrovni pauk ili zmija odmah potražite hitnu medicinsku pomoć.

Zubobolja

Onesvijestite bol klinčićem

Utrljajte kap eteričnog ulja klinčića izravno na bolni zub. Ako nemate pri ruci ovo konkretno ulje, smjestite cijeli klinčić pored zuba pa ga lagano meškoljite u ustima.

Pružite šansu sezamu

Sjemenke sezama sadrže najmanje sedam spojeva protiv bolova. Zakuhajte jedan dio sjemenki s tri puta više vode. Kuhajte dok tekućina ne ispari do pola. Ohladite dobiveni pripravak i nanesite ga izravno na bolni zub.

