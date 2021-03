5 začina koji skidaju kile

Začini se čine jednostavnim stvarima - dodate ih malo kako bi popravili jelo i to je to... ali tu ima puno više nego što se čini.

Recimo, ako jedete dosta začina, dnevni unos soli pada čak i za 1000 miligrama dnevno, što je izuzetno dobro za vaše zdravlje.

Stoga, evo pet začina koji su jednostavni, no rade sjajne stvari vašem tijelu:

Cimet - cimet sadrži snažne antioksidanse zvane polifenoli za koje je dokazano da mijenjaju sastav tijela i poboljšavaju osjetljivost na inzulin. Jedna studija pokazala je da cimet smanjuje i nakupljanje masnoće na trbuhu. Nekoliko drugih studija pokazalo je da cimet također stabilizira i šećer u krvi te pomaže u kontroli apetita.

Crni papar - ovaj začin učinkovit je u rješavanju masnoće na trbuhu. Crni papar stoljećima se koristi u istočnoj medicini za liječenje raznih zdravstvenih stanja, uključujući upale i probleme s trbuhom. Osim toga, crni papar ima snažnu sposobnost u sprječavanju stvaranja novih masnih stanica, što rezultira smanjenjem veličine struka, tjelesne masti i razine kolesterola. Prema tome, slobodno dodajte crni papar u svoj obrok.

Đumbir - neki znanstveni dokazi sugeriraju da đumbir može poboljšati brojne gastrointestinalne simptome. Studija objavljena u časopisu Journal of Gastroenterology and Hepatology sugerira da đumbir može imati jedinstvenu sposobnost ubrzavanja pražnjenja želuca. Svježe naribani đumbir možete dodati u marinade i preljeve za salate ili možete popiti šalicu čaja od đumbira.

Kajenski papar - kajenski papar sadrži kapsaicins koji daje ljutinu i čili papričicama, a upravo kapsaicins smanjuje masnoću na trbuhu, suzbija apetit i pojačava termogenezu - sposobnost tijela da gori hranu kao energiju. Studija objavljena u časopisu American Journal of Clinical Nutrition otkrila je da svakodnevna konzumacija kapsaicina poboljšava gubitak masnoće na trbuhu.

Sjeme gorušice - znanstvenici s engleskog politehničkog instituta s Oxforda otkrili su da konzumacija jedne žlice senfa može pojačati metabolizam i do 25 posto tijekom nekoliko sati nakon jela, piše Eat this. Osim toga, studija objavljena u časopisu Asian Journal of Clinical Nutrition otkrila je da je sjeme gorušice pomaže i u rješavanju masnoće na trbuhu.