Dobro je biti romantičar

Jesti li posljednji romantičar? Vjerojatno se mnogo ljudi upravo tako osjeća, jer je u ovo ludo doba nije lako pronaći ni srodnu dušu, a kamoli pokazati da ste romantični...

No, bez obzira na sve, romantika bi vam i dalje trebala biti na prvom mjestu kad je u pitanju veza, pokazalo je vrlo zanimljivo kanadsko istraživanje, i to iz jednostavnog razloga - vodi do bitno većeg zadovoljstva u ljubavnim odnosima.

Naime, istraživači su ispitanike anketirali putem online upitnika u kojem su odgovori bili raznorodni, tipa "ljubav nikad ne blijedi", "ljubav na prvi pogled", "srodne duše" i slično, a ispitanika je bilo preko 2700 i svi su bili u ljubavnoj vezi.

Bez obzira na činjenicu da romantiku obično povezujemo s nerealnim očekivanjima od ljubavne veze, u stvarnosti su ta očekivanja povezana s većom predanošću vezi i zadovoljstvom ljubavnim odnosima.

Istovremeno, oni koji su na vezu gledali realistično, imali su većih problema u uspoređivanju trenutne veze s idealnom, pronalazeći i najsitnije mane trenutnoj, što je uzrokovalo puno manje zadovoljstvo vezom.

S druge strane, oni s ružičastim naočalama nisu imali tih problema i uživali su u svojim vezama.

Pa vi odlučite ...