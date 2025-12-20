Što nas čeka u novoj 2026. godini prema živom Nostradamusu...

Athos Salomé, brazilski astrolog i vidovnjak kojeg mediji često nazivaju "živim Nostradamusom", i za 2026. godinu iznosi niz upozoravajućih, ali i transformativnih prognoza. Njegove najave redovito izazivaju snažne reakcije javnosti jer obuhvaćaju globalnu politiku, tehnologiju, klimatske promjene i duhovni razvoj čovječanstva. Iako znanstvena zajednica njegove tvrdnje promatra sa skepsom, Salomé naglašava da mu cilj nije širenje straha, već poticanje svijesti i pripreme za moguće izazove.

Prema njegovim najavama, 2026. godina bit će obilježena snažnim tehnološkim zaokretom. Umjetna inteligencija, tvrdi Salomé, ući će u fazu u kojoj više neće biti samo alat, već aktivni sudionik u donošenju ključnih odluka u gospodarstvu, zdravstvu i sigurnosti. To će, s jedne strane, donijeti napredak i učinkovitost, ali s druge otvoriti ozbiljna etička pitanja o granicama tehnologije i kontroli nad njom. Posebno upozorava na opasnost od gubitka privatnosti i sve tanje linije između čovjeka i stroja.

Na geopolitičkom planu Salomé predviđa nastavak nestabilnosti, ali i redefiniranje moći. Prema njegovim riječima, 2026. mogla bi biti godina u kojoj se ruše stari savezi, a pojavljuju novi oblici suradnje, osobito među zemljama koje danas nisu u središtu globalne politike. Naglašava da sukobi neće nužno biti klasični vojni, već sve više ekonomski, informacijski i kibernetički, što će promijeniti način na koji svijet shvaća sigurnost.

Velik dio njegovih predviđanja odnosi se i na klimu. Salomé upozorava da će 2026. donijeti ekstremne vremenske pojave koje će dodatno naglasiti posljedice dugogodišnjeg zanemarivanja okoliša. Poplave, suše i neuobičajeni temperaturni skokovi, prema njemu, prisilit će vlade i društva na brže i odlučnije ekološke mjere. Upravo u toj prisili vidi i potencijalnu priliku za pozitivnu promjenu.

Na osobnoj i duhovnoj razini, Salomé tvrdi da 2026. označava početak snažnijeg buđenja svijesti. Ljudi će, prema njegovim riječima, sve više preispitivati smisao rada, potrošnje i odnosa, okrećući se jednostavnijem i autentičnijem životu. Smatra da će krize potaknuti solidarnost i povratak temeljnim vrijednostima.

Zaključno, Athos Salomé 2026. opisuje kao izazovnu, ali ključnu godinu preokreta. Bez obzira vjeruje li se njegovim vizijama ili ne, njegove poruke služe kao podsjetnik na važnost odgovornosti, prilagodbe i svjesnog djelovanja u svijetu koji se ubrzano mijenja.