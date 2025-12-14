Tri zastrašujuća kulta u svijetu

Tijekom povijesti, različiti kultovi privlačili su sljedbenike obećanjima spasenja, prosvjetljenja ili boljeg života. Iza tih privlačnih ideja često su se skrivale manipulacija, nasilje i tragični ishodi. U nastavku su opisana tri kulta koji su zbog svojih djela ostavili dubok i zastrašujući trag u svjetskoj povijesti.

1. Peoples Temple (Hram naroda)

Peoples Temple osnovao je 1950-ih godina u SAD-u Jim Jones, karizmatični, ali izrazito manipulativni vođa. Kult je u početku promovirao ideje jednakosti, socijalne pravde i borbe protiv rasizma, što je privuklo tisuće sljedbenika. Međutim, Jones je postupno uspostavio potpunu kontrolu nad članovima, koristeći strah, psihološko zlostavljanje i izolaciju. Godine 1978. kult se preselio u naselje Jonestown u Gvajani, gdje je došlo do jednog od najstrašnijih masovnih samoubojstava u povijesti. Više od 900 ljudi, uključujući djecu, umrlo je nakon što su bili prisiljeni popiti otrov. Ovaj događaj postao je simbol krajnjih posljedica slijepog slijeđenja kulta.

2. Aum Shinrikyo

Aum Shinrikyo bio je japanski apokaliptični kult koji je osnovao Shoko Asahara 1980-ih godina. Kult je kombinirao elemente budizma, hinduizma i apokaliptičnih kršćanskih vjerovanja, uz tvrdnje da se približava kraj svijeta. Asahara je sebe predstavljao kao mesiju i zahtijevao apsolutnu odanost. Najstrašniji čin kulta dogodio se 1995. godine, kada su članovi izveli napad sarinom u tokijskoj podzemnoj željeznici. Napad je usmrtio 13 ljudi, a tisuće su bile ozlijeđene. Ovaj čin pokazao je koliko opasni mogu biti kultovi kada posjeduju ideologiju nasilja i fanatizma.

3. Heaven's Gate

Heaven's Gate bio je američki kult koji su vodili Marshall Applewhite i Bonnie Nettles. Njihova uvjerenja temeljila su se na kombinaciji religije, znanstvene fantastike i teorija o izvanzemaljcima. Članovi su vjerovali da će napustiti svoja tijela i prijeći na "višu razinu postojanja" uz pomoć svemirskog broda koji navodno prati komet Hale-Bopp. Godine 1997. 39 članova kulta počinilo je kolektivno samoubojstvo u Kaliforniji. Njihova smrt potresla je svijet i pokazala koliko snažno uvjerenje u lažnu ideologiju može dovesti do samouništenja.

Ova tri kulta služe kao mračno upozorenje na opasnosti nekritičkog slijeđenja karizmatičnih vođa i ideologija koje obećavaju apsolutnu istinu, ali često završavaju tragedijom.