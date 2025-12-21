Što ako život stvarno ne završava smrću?

Maria Strømme, profesorica nanotehnologije i znanstvenica s Uppsala University u Švedskoj, u posljednje vrijeme našla se u središtu pozornosti zbog svoje radikalne i neobične teorije o prirodi stvarnosti i svijesti. Dosada je najpoznatija po radu u području nanotehnologije i materijalnih znanosti, uključujući razvoj novih materijala i baterija, no njezina najnovija publikacija u časopisu AIP Advances predstavlja odmak od uobičajenih znanstvenih tema prema onima koje spajaju kvantnu fiziku, filozofiju i prirodu svijesti.

U svojoj teoriji Strømme predlaže da svijest nije tek produkt složenih moždanih procesa, kako to većina neuroznanstvenika danas smatra, nego temeljno svojstvo stvarnosti - nešto što je postojalo prije prostora, vremena i materije. Prema ovom modelu, svijest je poput osnovnog polja, slično Higgsovom polju u fizici, iz kojeg sve ostalo proizlazi.

Ova ideja sugerira da je univerzum, u svojem najranijem stanju, bio neodređena supstanca potencijala, bez prostora, vremena i materije. Tek kad se „polje svijesti" diferencira, pojavljuju se fizički zakoni, strukture i individualna iskustva. Drugim riječima, materija i svemir kakav poznajemo ne nastaju prije svijesti - nego nakon nje.

Strømme koristi matematičke modele iz kvantne teorije polja kako bi pokazala da svijest može biti tretirana kao osnovna komponenta fizike. Ona se pritom oslanja i na ideje iz filozofskih tradicija poput advaita vedante, budizma, sufizma i čak misli fizičara poput Davida Bohma, koji je zagovarao da je univerzum više od pukog mehaničkog sustava - te da sve što percipiramo proizlazi iz dubljeg „impliciranog poretka".

Zanimljivo je da Strømme ne ostavlja svoj koncept u sferi pukih metafora. Ona predlaže konkretne načine kako se ova teorija može empirijski testirati - primjerice, promatranjem korelacija između mentalnih stanja, moždanih valova ili čak globalnih emocionalnih događaja i ponašanja kvantnih sustava.

Njena teorija izaziva snažne reakcije: neki je smatraju previše spekulativnom ili čak pseudonaučnom, dok drugi smatraju da upravo ovakve radikalne ideje mogu potaknuti novu eru u znanosti svijesti. Kritike se uglavnom odnose na to da ideja svijesti kao fundamentalnog polja zasad nema široku potporu u empirijskim dokazima - ali predloženi testovi mogli bi to promijeniti.

Bez obzira na to hoće li ova teorija postati novo znanstveno paradigme ili ostati intrigantna hipoteza, jedno je jasno: Maria Strømme potiče znanstvenu zajednicu da preispita temeljna pitanja o prirodi stvarnosti, svijesti i našeg mjesta u svemiru.