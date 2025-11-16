5 savjeta za čist i uredan dom

Uredan dom, a još ktome i čist, san je svake zaposlene žene, tu dvojbe nema. S uobičajenom duplom dnevnom šihtom - jedna u firmi, druga u kući, vremena za pospremanje i čišćenje nitko nema napretek.

Stoga, donosimo vam nekoliko savjeta kako usput održavati red i čistoću u kući bez prevelikog truda.

Brzo čišćenje - kako bi ubrzali vrijeme potrošeno na čišćenje savjetuje se da namjestite alarm i pospremate onoliko koliko ste si zadali. Na taj način ćete biti brži i efikasniji, a čišćenje će vam pretstavljati manji problem.

Organizacija policama - pametno kupujte police i stavljajte ih na mjesta na kojima vam neće smetati. Police su jako dobra stvar za odlaganje svih sitnica na koje se spotićete, a koje vam trebaju biti pri ruci. Čim se riješite svih stvari koje su vam bile razbacane po stolicama, podu ili krevetu prostor će izgledati prostranije i veće.

Sređivanje kuhinje - prije odlaska na spavanje odvojite 5 minuta kako bi rasčistili nered u kuhinji. Jutro će vam na taj način biti puno ugodinije! Sve što možete ostavite što urednije prije spavanja i ujutro ćete imati više volje za sve.

Stavljanje stvari na njihovo mjesto - čim završite sa korištenjem neke stvari odmah ju vratite na njeno mjesto. Kada savladate taj korak nered će se smanjiti, a time i vrijeme potrošeno na pospremanje doma.

Zaposlite sve ukućane - od malena učite djecu da je održavanje i čišćenje doma posao koji treba obavljati svaki član obitelji. Zadatke zadajte ovisno o dobi djeteta, ali imajte na pameti da i malo dijete može puno pomoći. Neka djeca nauče pospremati igračke za sobom, kada se skinu da odjeću stave na svoje mjesto i da nakon jela odnesu u kuhinju pribor za jelo. Tako će svima biti lakše i nereda će biti manje.

