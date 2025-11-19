GEBERIT - WC sustavi

Ako tražite WC školjku s izvanrednom učinkovitošću ispiranja, Geberit WC sustav idealan je izbor za vas. Geberit WC sustav nudi optimalnu kombinaciju ugradbenog vodokotlića i WC školjke te pruža velike prednosti za krajnje korisnike i vodoinstalatere. Ovaj impresivan sustav osigurava učinkovito, tiho i precizno ispiranje i brzu ugradnju.

DO 10 PUTA BOLJA UČINKOVITOST ISPIRANJA

Potrebno je više od same vode da bi ispiranje WC školjke bilo temeljito. Najvažnija je sila kojom se voda dovodi iz vodokotlića u WC školjku i preciznost kojom se voda usmjerava kroz keramiku WC školjke tako da se cijela unutarnja keramika ispire potpuno i temeljito.

WC školjke s Geberit TurboFlush tehnologijom nude izvanrednu učinkovitost ispiranja u kombinaciji s optimalno usklađenim Geberit vodokotlićem. Štoviše, ovaj WC sustav osigurava učinkovitost ispiranja koja je do 10 puta veća od zahtjeva međunarodnih standarda zahvaljujući značajkama poput optimiziranog oblika keramike te preciznog i učinkovitog usmjeravanja vode za ispiranje. Uz to, zahvaljujući izvedbi bez ruba za ispiranje, Geberit WC školjke vrlo se lako čiste.

TIHO ISPIRANJE WC ŠKOLJKE

Geberit WC sustav pravo je remek-djelo u smislu tihog ispiranja WC školjke To je rezultat dugogodišnjeg ulaganja u tiho ispiranje i opsežnog testiranja u Geberit internom Laboratoriju za građevinsku tehnologiju i akustiku.

Dva ključna elementa WC sustava omogućuju iznimno tiho ispiranje, smanjujući razinu buke za više od 30 %.

Novi uljevni ventil tip 383 značajno je tiši u radu od prethodnih modela i jedan je od najtiših trenutno dostupnih uljevnih ventila.

Tiho ispiranje postiže se u različitim Geberit WC školjkama s TurboFlush tehnologijom. Tijekom procesa ispiranja, voda teče sa strane unutarnjeg dijela keramike školjke, stvarajući spiralno kretanje. Gotovo nečujno klizi po keramici.

40% BRŽA UGRADNJA WC SUSTAVA

Naše inovativne tehnike ugradnje i jednostavno održavanje osiguravaju da je kompletna ugradnja 40 posto brža nego kod konvencionalnih vodokotlića i WC školjki.

Kako je to moguće:

Najviše zahvaljujući ugradnji bez alata

Zahvaljujući jednostavnom učvršćenju EFF3 (Easy Fast Fixing)

Zahvaljujući pametnim uređajima za ugradnju

TIPKE ZA AKTIVIRANJE U RAZLIČITIM IZVEDBAMA

Kada gradite ili renovirate kupaonicu, morate donijeti brojne odluke. Postoji veliki izbor prekrasnih kupaonskih keramika, ormarića s ogledalima, armatura i pločica.

Širok izbor Geberit tipki za aktiviranje ispiranja, osigurava da prostor WC školjke odgovara dizajnu cijele kupaonice. Uz veliki izbor oblika, boja i materijala, možete pronaći odgovarajuću tipku za svoju kupaonicu.

Više informacija možete pronaći na: www.geberit.hr