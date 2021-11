5 recepata sa zobenom kašom

Zobena kaša je, vjerovali vi to ili ne, jedan od najboljih doručaka na svijetu, bez obzira na to što nešto nije pretjerano ukusna. No, kako bi postala bolje, nije tako jednostavno odabrati što dodati u nju.

Naime, ako je natrpate svim i svačim možda će postai ukusnija, ali istovremeno i kaloričnija, pa dobro pripazite koje ćete kombinacije isprobati.

Štoviše, evo vam pet kombinacija koje sigurno dobro rade....

Banana, maslac od kikirikija i lanene sjemenke - banana i maslac od kikirikija već su klasik za mršavljenje. Žlica maslaca od kikirikija ima čak 4 grama proteina i to vas drži sitima, banane su dovoljno slatke da ne morate dodavati ni šećer ni med. Za dodatnu teksturu, vlakna i omega-3 masne kiseline dodajte lanene sjemenke.

Borovnice i bademi - možda mislite da bademi prepuni kalorija nisu dobri za mršavljenje, no istraživanja su pokazala da ljudi koji jedu puno orašastih plodova imaju manji indeks tjelesne mase. Slobodno, stoga, dodajte bademe u svoju zobenu kašu, a za slatkoću dodajte svježe borovnice. Neka istraživanja sugeriraju da spojevi, koji borovnicama daju boju, pomažu pri mršavljenju.

Bundeva, kurkuma i sjemenke nara - bundeva je prepuna vlakana koja vas drže sitima, a sadrži i vitamine A i C te kalij. Kurkuma ima antioksidativna svojstva, a sjemenke nara dodajte za slatkoću i hrskavost.

Kruške i cimet - ovo je istovremeno zdrav obrok i jelo za utjehu. Pola kruške, bogate vlaknima, dodaje samo 50 kalorija, a zanemarivo je koliko kalorija dođe s malo cimeta. Ovo je zapravo niskokalorijski obrok. Ako radite instant kaše dodajte nasjeckane zrele kruške, a ako pečete zobene dodajte tvrđe kruške.

Naribana mrkva, orasi i javorov sirup - ove sastojke dodajte ako radite pečenu zobenu kašu. Sličit će torti od mrkve. Pečenje će omekšati mrkvu i orahe, a dok je mrkva prepuna vlakana, orasi su puni proteina i zdravih masti. Zbog javorovog sirupa, koji je bolja opcija od šećera, ovo će i dalje imati okus kao desert, piše Eat this.