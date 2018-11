5 problema koje uzrokuje previše spavanja

Najbolje je spavati 7 do 8 sati tijekom noći, to vjerojatno znaju svi. No, znate li da se ne preporučuje spavati duže od osam sati?

Previše spavanja, kao i nedostatak sna, može naškoditi našem zdravlju. Evo do kojih sve problema može doći ako spavate više od osam sati dnevno:

Debljanje - različite studije pokazuju da su kratka, kao i preduga, razdoblja sna kroz duže vrijeme povezana s dijabetesom i pretilošću.

Depresija - ljudi koji pate od depresivnih poremećaja također doživljavaju poremećaje spavanja. Ponekad, spavaju više nego obično. Puno sna, baš kao i premalo, može biti krivac koji stoji iza očaja i umora.

Glavobolje - nedostatak sna uzrokuje glavobolje, ali to se događa i ako spavamo previše.

Pamćenje - prema jednoj studiji, duljina sna utječe na naš mozak. Ako probudite noću, možda nećete dobiti dovoljno dubokog sna.

Srčane bolesti - spavanje duže od osam sati povećava šanse za umiranje od srčanog udara za 34 posto.