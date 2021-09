5 navika koje morate promijeniti

Holistička potraga za zdravljem mogla bi nam dati jedan od najvažnijih odgovora. Stvari koje radimo svaki dan utječu na nas - na naše srce, težinu, mozak i imunološki sustav.

Nama je u interesu da te vitalne sustave držimo u vrhunskoj formi kako bi bili spremni suočiti se s bilo čime što život stavi pred nas.

Ako je vjerovati stručnjacima, postoji pet navika s kojima biste trebali prestat odmah kako biste smanjili rizik od razvoja kroničnih bolesti.

Izolacija - iako usamljenost i tugu opisujemo kao "plave", one u tijelu pale crveni alarm. Stručnjaci kažu da usamljenost i stres uzrokuju upalni odgovor organizma. Oni se šire tijelom i uništavaju naš obrambeni sustav. Prema studiji koja je objavljena u Antioxidants and Redox Signaling, ove dugoročne upale mogu dovesti do razvoja kardiovaskularnih bolesti, raka i demenecije.

Nedostatak kvalitenog sna - tijekom sna većina tjelesnih sustava se osvježava, uključujući srce, mozak i imunološki sustav. Preskakanjem sna uskraćujete svom tijelu priliku da se obnovi: Veliki broj istraživanja povezuje lošu kvalitetu sna sa širokom lepezom bolesti. Prema preporukama stručnjaka optimalna količina sna za odrasle je sedam sati sna svake noći.

Previše natrija - tipična američka prehrana bogata je obrađenom hranom koja je puna dodataka poput natrija, točnije soli. Provjerite nutritivnu tabelu namirnica, količina soli koju sadrže mogla bi vas šokirati. Stručnjaci preporučuju da dnevnu konzumaciju soli ograničite na 2300 miligrama. Velika količina soli povećava rizik od razvoja visokog krvnog tlaka, srčanih i moždanih udara. Da zaštitite zdravlje svog srca i mozga, koristite u prehrani što je moguće manje soli.

Tekuće kalorije - konzumacija previše šećera jedna je od najgorih stvari koje možete učiniti svome tijelu. Na taj način povećavate rizik od tipa 2 dijabesa, kardiovaskularnih bolesti i dobivanja kilograma, a slabite imunološki sustav. American Heart Association preporučuje muškarcima da ne konzumiraju više od 9 čajnih žličica šećara dnevno, a ženama da ne konzumiraju više do pet čajnih žličica šećera dnevno. Prosječan Amerikanac konzumira oko 15 čajnih žličica svaki dan. Najgore što možete konzumirati su zaslađeni napici poput sokova, pečene slastice i brza hrana.

Stres - u studiji iz 2020. koja je objavljena u BMJ Open istraživači su opisali da "osjećaj nepodnošljivog života" može skratiti životni vijek za 2,8 godina kod muškaraca i 2,3 godine kod žena. Izgleda da stres uzrokuje upalni odgovor tijela koji povećava rizik od razvoja bolesti srca, raka i demencije, piše Eatthis. U studiji koju je 2018. objavio časopis Neurology otkriveno je da ljudi koji žive u jako stresnoj okolini mogu doživjeti da im se mozak smanji (da, smanji!) i da počnu gubiti pamćenje prije 50. rođendana.