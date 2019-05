Festival Dani satire Fadila Hadžića, tradicionalni je festival Satiričkog kazališta Kerempuh, koji se od 1976. godine održava svake godine na samom kraju kazališne sezone.

To je jedini takav festival u Hrvatskoj i regiji, specijaliziran za predstave satiričkog i komediografskog usmjerenja, i to one koje su protekloj sezoni predstavljaju sam vrh kvalitetne umjetničke produkcije.

Kvalitetu ovog festivala prepoznala je i kritika i publika, o čemu svjedoče brojna pozitivna stručna mišljenja i prepune kazališne dvorane.

Dani satire Fadila Hadžića svake godine podsjećaju na važnost humora i satire koji nas čine tolerantnijima, povezuju nas s drugima, omogućuju nam drukčiji pogleda na svijet, izoštravaju percepciju ali nas istovremeno oslobađaju svakog pritiska i mržnje.

Poticanje razvitka humora i satire samo je jedno od ključnih obilježja ovog festivala. Njegova druga je odrednica trajna je posvećenost umjetnosti, slobodi govora i etabliranju pisaca, uz snažno i odlučno odolijevanje bilo kakvom obliku cenzure.

U organizaciji Satiričkog kazališta Kerempuh ovogodišnji 43. Dani satire Fadila Hadžića održat će se od 01. - 18. lipnja 2019., a u sklopu festivala bit će izvedeno 13 kazališnih predstava iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i Bosne i Hercegovine.

Izbornica 43. Dana satire je ugledna hrvatska dramaturginja Željka Turčinović, a žiri je sastavljen od Bojane Radović, Dražena Čučeka i Dubravka Mihanovića.