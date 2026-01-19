4 zdrave namirnice... koje nisu bile zdrave... sada jesu ;)

Namirnice koje se često izbjegavaju, poput jaja, riže, krumpira i mliječnih proizvoda, zapravo mogu imati svoje mjesto u uravnoteženoj prehrani. Stručnjaci objašnjavaju zašto ih više ne treba automatski smatrati "problematičnima", piše EatingWell.

Bijela riža - bijela riža često se naziva "praznim ugljikohidratom" jer sadrži manje vlakana od cjelovitih žitarica, što je dodatno naglašeno trendovima restriktivne prehrane i dijeta s niskim udjelom ugljikohidrata. "Strah od bijele riže često je posljedica kulture dijeta koja demonizira ugljikohidrate", kaže Crimi. "Iako ima manje vlakana, bijela riža i dalje je vrijedan izvor energije i lako se probavlja."

Jaja - jaja su desetljećima bila na popisu namirnica koje se preporučivalo ograničavati, ponajviše zbog zabrinutosti oko kolesterola i zdravlja srca. No, istraživanja provedena tijekom posljednja dva desetljeća pokazala su da slika nije tako jednostavna. Prema novijim istraživanjima, veći utjecaj na kolesterol imaju zasićene masti i ukupna kvaliteta prehrane. U usporedbi s drugim izvorima životinjskih proteina, jaja sadrže relativno malo zasićenih masti i više nezasićenih. Osim toga, bogata su visokokvalitetnim proteinima te nutrijentima poput kolina, vitamina B12 i joda. "Kolin ima važnu ulogu u zdravlju mozga", ističe dijetetičarka Lauren Manaker.

Krumpir - krumpir često ima reputaciju namirnice koja "deblja", no takva percepcija uglavnom proizlazi iz načina pripreme, a ne iz samog povrća. "Krumpir ima loš imidž, ali gledano iz prehrambene perspektive, riječ je o hranjivoj i vrlo svestranoj namirnici", kaže Manaker. Bogati je izvor kalija, minerala važnog za regulaciju krvnog tlaka i pravilnu funkciju mišića, a po porciji sadrži čak i više kalija od banana. Kada se jede s korom, osigurava i vlakna te složene ugljikohidrate koji produljuju osjećaj sitosti i pružaju stabilan izvor energije. "Način pripreme čini najveću razliku", naglašava Manaker, dodajući da se kuhani ili pečeni krumpir bez dodatnih masnoća lako uklapa u zdrav obrok.

Punomasni mliječni proizvodi - godinama su prehrambene smjernice favorizirale mliječne proizvode s niskim udjelom masti kako bi se smanjio unos zasićenih masnoća. Međutim, novija istraživanja nude drukčiji pogled. Umjesto da se fokusiraju isključivo na pojedine nutrijente, znanstvenici sve češće promatraju namirnice kao cjelinu, kroz tzv. matricu hrane - način na koji se masti, proteini, vitamini i drugi sastojci međusobno nadopunjuju.

Stručnjaci zaključuju da se jaja, bijela riža, krumpir i punomasni mliječni proizvodi često izbjegavaju zbog zastarjelih prehrambenih mitova. U stvarnosti, riječ je o namirnicama koje mogu osigurati vrijedne hranjive tvari i imati svoje mjesto u raznovrsnoj prehrani. Umjesto stalnog ograničavanja, važno je posvetiti pažnju načinu pripreme i kombiniranju hrane. Napuštanje nepotrebnih pravila može prehranu učiniti fleksibilnijom i dugoročno održivijom.