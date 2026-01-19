Kako uspješno smršaviti?

Sada, na početku godine, mnogi ljudi su izuzetno motivirani da ispune svoje novogodišnje odluke. U Njemačkoj je glavna odluka među građanima "štedjeti novac", a odmah iza nje slijede "više vježbanja" i "gubitak kilograma". Stoga se svake godine u ovo doba na sav glas hvali (i reklamira!) barem jednu novu, navodno učinkovitu dijetu.

Dijeta od krumpira, metoda 90-30-50 ili povremeni (intervalni) post - što je novi hit ove godine? Ili možda ipak metoda "intuitivne prehrane": slušajte svoj instinkt i sve će biti u redu? Brojne studije pokazuju da ništa od ovoga ne funkcionira. Barem dugoročno, dijete ne vode do željenog uspjeha u mršavljenju, što pokazuje analiza 121 studije u British Medical Journalu. S većinom dijeta možete doduše izgubiti kilograme kratkoročno - ali ih dugoročno vratite. Mnogi ljudi čak na kraju imaju više kilograma nego prije, zbog takozvanog jo-jo efekta.

Zašto dijete ne funkcioniraju?

Dijete, ili anti-dijetalni koncept koji promiče "intuitivno jedenje" - to jest, jedenje svega što vam intuicija „nalaže" kada ste gladni - obično ne uspijevaju ostvariti cilj jednostavno zato što je naše prehrambeno ponašanje „kontrolirano" društvenim normama.

"U situacijama kada možda uopće niste gladni, a možda čak ni ne želite jesti ono što je na stolu, ljudi, kao društvena bića, skloni su to ipak pojesti iz pristojnosti", objašnjava nutricionistička sociologinja Tina Bartelmeß sa Sveučilišta u Bayreuthu.

Nadalje, osobe s prekomjernom težinom često pate od onoga što je poznato kao rezistencija na leptin. "Na primjer, poznato je da visoke doze fruktoze mogu dovesti do razvoja ove rezistencije na leptin", objašnjava kemičarka Dietlind Hanrieder sa Sveučilišta primijenjenih znanosti Anhalt.

Leptin je hormon sitosti koji potiskuje osjećaj gladi, u biti govoreći mozgu: "Siti ste." Kod ljudi s rezistencijom na leptin ova poruka više ne prolazi - a tijelo stalno signalizira "glad", čak i kada je konzumirano dovoljno hrane.

Visoko prerađena hrana s puno šećera, masti i ugljikohidrata

Naše prehrambeno okruženje još je jedan razlog zašto dijete obično ne funkcioniraju dugoročno. U Njemačkoj, na primjer, visoko prerađena hrana čini prosječno 39 posto prehrane. U SAD-u je to već preko 50 posto. Ovi proizvodi dizajnirani su onako kako ih najviše volimo - a to je prvenstveno mekano, slatko i praktično.

„Rekla bih da je odoljeti svim tim iskušenjima zapravo glavni zadatak čovječanstva", kaže nutricionistička sociologinja Tina Bartelmeß.

Odoljeti brojnim nezdravim iskušenjima je jedna stvar. Ali što je zapravo zdravo kada je u pitanju hrana? To je teško prosuditi baš svakoj pojedinačnoj osobi. Nutricionistička sociologinja Bartelmeß uspoređuje rizik od raka zbog konzumacije prerađenog ili crvenog mesa s rizikom od kore banane na tlu. Kora banane svakako predstavlja rizik, kaže ona: „Ali to ne znači da uvijek dovodi do nesreće. I isto je s prerađenim ili crvenim mesom. To je rizik. U određenim okolnostima može dovesti do razvoja raka. Ali ne postoji poznati specifičan rizik da će se to zapravo dogoditi u bilo kojoj značajnoj mjeri", kaže Bartelmeß.

Temeljni problem u nutricionističkoj znanosti: većina studija može pokazati samo korelacije, a ne stvarne uzročno-posljedične odnose.

Savjeti za prehranu: što stvarno pomaže?

Općenito je prihvaćeno da bismo trebali konzumirati što manje alkohola i šećera jer su štetni za jetru. Alkohol je posebno štetan za zdravlje. Uostalom, jedan je od glavnih faktora rizika za više od 200 bolesti, a također je zaslužan i za mnogo kalorija, te potiče apetit.

Nadalje, trebali bismo jesti puno povrća jer su mikronutrijenti i vlakna koje sadrži bitni za mnoge tjelesne funkcije. Trebali bismo što više izbjegavati visoko prerađenu hranu jer naše tijelo od nje uopće nema koristi. Generalno govoreći, glad bi "u idealnom slučaju trebala biti princip broj jedan prilikom konzumacije hrane", naglašava nutricionist Uwe Knop.

To znači „odugovlačiti" glad, kako bi ona još (po)rasla. Ili drugim riječima: jedite samo kada ste zaista gladni. Također je važno da se stvarno usredotočite na hranu - bez telefona, televizora ili stresnih razgovora.

Nova nada za bolje upravljanje problemima s težinom u budućnosti stiže nam, između ostalog, iz Kiela. Tamo liječnik i istraživač metabolizma Tim Hollstein radi na metaboličkom testu. Ovim testom želi identificirati individualni uzrok prekomjerne težine - je li genetski određen ili možda neka druga bolest igra ulogu.

Hollstein želi razviti individualno prilagođenu terapiju za ljude s problemima s težinom. Prema studijama, naša težina je 60-80 posto nasljedna - i nema nikakve veze sa "snagom volje" ili "upornošću", već s biologijom.

Još jedan pozitivan razvoj u ovom kontekstu su takozvane injekcije za mršavljenje. One su pokazale da se na metaboličke procese može utjecati lijekovima. Lijek - koji oponaša prirodni hormon - smanjuje glad, smiruje apetit i smanjuje stalnu mentalnu usredotočenost na hranu. Mnogi ljudi kao rezultat toga gube 15 do 20 posto svoje težine. Međutim, istraživači iz Pekinške sveučilišne Narodne bolnice u studiji su otkrili da je moguće debljanje nakon završetka terapije i prestanka primjene injekcija.

Dakle, kako bi se osiguralo uspješno mršavljenje u 2026. godini, savjet je: izbjegavajte dijete! Bolje je slijediti određene prehrambene smjernice i jesti samo kada ste zaista gladni.