38. izdanje Tjedna suvremenog plesa

Tjedan suvremenog plesa, najveći međunarodni plesni festival u Hrvatskoj, ove će se godine održati od 7. do 19. lipnja na nekoliko zagrebačkih lokacija: u Zagrebačkom kazalištu mladih, Zagrebačkom plesnom centru te Histrionskom domu. 38. festivalsko izdanje predstavit će deset recentnih predstava renomiranih umjetnika i umjetnika s međunarodne i domaće plesne scene, od čega će dvije biti premijerno predstavljene domaćoj publici.

Francusko-belgijska koreografkinja, pjesnikinja i plesačica Claire Huber u Zagrebu će 11. lipnja u Zagrebačkome plesnom centru premijerno predstaviti predstavu As we drove short short horizon-lines. Spomenuti projekt nastaje u suradnji s domaćom plesnom umjetnicom i glazbenicom Nastasjom Štefanić i belgijskim glazbenikom i pjevačem Stalinom Blakeom, a istražuje melodije kroz dugo proputovanje - počevši od zemlje Kurda, preko Balkana sve do Bruxellesa - koje se materijaliziraju kroz riječi, pokrete i zvukove.

Nove će projekte na 38. TSPu predstaviti i domaća plesna umjetnica Petra Hrašćanec - Samo je plesni solo koji će premijerno biti izveden 9. lipnja u Zagrebačkome plesnom centru. Riječ je o projektu koji je u potpunosti realiziran isključivo od strane umjetnice - bez ijednog suradnika i bez ikakve dvosmjerne komunikacije, Hrašćanec je tijekom jedne godine istraživala svoje dvadesetogodišnje iskustvo djelovanja i rada na sceni, a jedina povratna informacija bila je publika na javnim prezentacijama istoimenog istraživanja.

Berlinska plesna umjetnica Jasna Layes Vinovrški u suradnji i izvedbi plesačice Koraljke Begović premijerno će 4. lipnja predstaviti predstavu Paravan, a prva reprizna izvedba bit će 7. lipnja na festivalu. U spomenutoj predstavi polazišna istraživačka perspektiva je plesačko tijelo, o kojem se uglavnom govori u terminima agilnosti, snage i aktivnosti. Dovodeći to tijelo u odnos s intimnim iskustvima bolesti i umiranja, ideja je projekta pokušaj razumijevanja tabuiziranja smrti, kao i pokušaj realizacije novog, drugačijeg odnosa prema smrti kroz vrednovanje tijela ne samo u kontekstu zdravlja, već u svim etapama njegova života.

Kao što smo već najavili, na Tjedan između ostalih stiže Arno Schuitemaker, jedan od vodećih i najprogresivnijih plesnih umjetnika i koreografa u Nizozemskoj, koji će predstaviti svoj recentni projekt If You Could See Me Now. Schuitemaker otvara ovogodišnji festival i predstavu izvodi u ponedjeljak i utorak, 7. i 8. lipnja u Zagrebačkome kazalištu mladih. Izraelsko-talijansko-njemački autorski dvojac Avi Kaiser i Sergio Antonino koji djeluju već gotovo 20 godina u predstavi When Air Is Still Around suočavaju se s vlastitim tijelom, prirodom, okolinom i svojim odnosom, a izvode ju u četvrtak, 10. lipnja u Zagrebačkome plesnom centru. Simon Mayer, jedan od najznačajnijih autora s austrijske plesne scene, a na Tjednu će izvesti predstavu Sons of Sissy i to u četvrtak, 17. lipnja u Histrionskom domu.

Od ostalih međunarodnih gostiju, na Tjedan stižu i ansambl Central Europe Dance Theatre koji će u subotu, 19. lipnja izvesti predstavu Verso koreografa i glazbenika Lászla Mádija i tako zatvoriti ovogodišnje festivalsko izdanje. Spomenuta predstava bazira se na inverziji - riječ je o izokrenutom svijetu paralelnih interpretacija, u kojem su pokreti, ali i cjelokupan rad tijela na pogrešnoj strani i kreću se u smjeru koji nije logičan. Slovenska koreografkinja i plesačica Urška Centa u predstavi ONE, koja će biti izvedena 18. lipnja u Histrionskom domu kroz jezik flamenka istražuje suvremeni ples i urbani zvuk različitih glazbenih kultura.

Pored spomenutih umjetnica Petre Hrašćanec i Koraljke Begović, domaću plesnu scenu predstavljaju Matea Bilosnić i Saša Božić. Matea Bilosnić 12. lipnja u Zagrebačkome plesnom centru izvest će predstavu Klown - riječ je o multimedijalnoj plesnoj predstavi u kojoj izvođačica i autorica utjelovljuje ulogu Klowna - meta-klauna koji propituje granicu između virtualnog i stvarnog svijeta. Saša Božić na TSPu 8. lipnja u Zagrebačkome plesnom centru pak predstavlja svoj recentni rad, Kabinet čud(ovišta); riječ je o predstavi koja istražuje ovisnost, seksualnost i potrebu jedne žene da se osjeća živom, inspiriranoj romanom U vrtu čudovišta francuske spisateljice Leile Slimani te dramskim tekstom Dimitrija Kokanova Pornscape. Kabinet čud(ovišt)a izvode Jelena Miholjević, Viktoria Bubalo i Andrej Kopčok.

Tjedan suvremenog plesa međunarodni je festival u Hrvatskoj s najduljom tradicijom te jedan od najvećih festivala suvremenog plesa u regiji. Organizator je Hrvatski institut za pokret i ples (HIPP), a umjetnička ravnateljica plesna umjetnica i koreografkinja Mirna Žagar.

Cijene ulaznica iznose 50/75 kuna, za umirovljenike, studente i profesionalne plesače 40/50 kuna. Obavezna je rezervacija ulaznica na email hipptsp@gmail.com. Ulaznice se mogu kupiti jedan sat prije početka izvedbe na blagajni lokacije izvedbe.

Tijekom proteklih 37 godina, Tjedan suvremenog plesa predstavio je gotovo tisuću djela renomiranih svjetskih umjetnika te producirao preko stotinu premijernih izvedbi domaćih autora, postavši tako platforma za promociju i afirmaciju niza generacija hrvatskih koreografa i plesača.

Sve informacije pratite na:

http://www.tjedansuvremenogplesa.com/

https://danceweekfestival.com/