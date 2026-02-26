50+ ekipa tako treba pokrenuti novi dan

Gastroenterolozi upozoravaju da to možda nije najbolji izbor za probavni sustav, osobito na prazan želudac. Gastroenterolog dr. Douglas Weine objašnjava da previše kave može nadražiti želučanu sluznicu, povećati lučenje kiseline i pogoršati simptome poput žgaravice, nadutosti ili nelagode u trbuhu.

"Kofein također ubrzava kontrakcije crijeva, što kod nekih ljudi može dovesti do rijetke stolice ili proljeva", kaže za Parade, dodajući da pretjerivanje može narušiti normalnu probavu. Umjesto toga, stručnjaci savjetuju jednostavnu naviku: popiti čašu vode odmah nakon buđenja, prije kave.

"Nakon nekoliko sati sna tijelo je blago dehidrirano, a probavni sustav najbolje funkcionira kada je dobro hidratiziran", kaže Weine. Gastroenterolog dr. Aditi Stanton ističe da "hidracija pomaže da se stvari glatko kreću kroz crijeva" te da voda može smanjiti vjerojatnost da kava nadraži prazan želudac. Dodaje i da započinjanje dana vodom može pomoći razrijediti i isprati kiselinu kod osoba sklonih žgaravici.

Čaša vode ujutro može smanjiti pojavu žgaravice i zatvora

Kava može potaknuti pražnjenje crijeva jer stimulira probavni trakt, no prevelike količine mogu izazvati žgaravicu, grčeve ili hitnu potrebu za odlaskom na toalet. Weine napominje da je umjerena konzumacija, oko tri do četiri šalice dnevno, sigurna za većinu ljudi te da je kava povezana i s određenim zdravstvenim koristima.

Ipak, ispijanje kave na prazan želudac može pojačati nelagodu kod osjetljivijih osoba. Voda prije kave može učiniti probavu "uglađenijom i ugodnijom", kako kaže Weine. Ova navika postaje još važnija s godinama, jer su starije osobe sklonije dehidraciji i zatvoru.

"Kako starimo, ne osjećamo žeđ jednako snažno, a mnogi uzimaju lijekove koji mogu utjecati na ravnotežu tekućine ili navike pražnjenja crijeva", kaže Stanton. Weine dodaje da čaša vode ujutro može smanjiti pojavu žgaravice i zatvora te poboljšati konzistenciju stolice i opće zdravlje crijeva. Ako se pojave nove i dugotrajne probavne tegobe poput proljeva, zatvora ili boli, savjetuje se razgovor s liječnikom.

Stoga, budite pametni--- prvo velika čaša vode, pa onda sve dalje...