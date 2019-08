Zašto je važno jesti hranu bogatu vlaknima

Hrana bogata vlaknima višestruko je korisna, no koliko je moderni čovjek uistinu unosi u organizam, pitanje je koje je potaknulo Svjetsku zdravstvenu organizaciju da osnuje povjerenstvo koje je analiziralo rezultate i objavilo ih u časopisu Lancet.

- Korist od unosa u organizam vlaknastih namirnica veća je nego što smo ranije mislili - kazao je Jim Mann, suautor istraživanja i profesor nutricionizma na Medicinskom fakultetu Otago.

Voditelj studije profesor Andrew Reynolds s istog sveučilišta kazao je da su on i kolege proučili 185 opservacijskih i 58 kliničkih studija provedenih u posljednjih 40 godina na ukupno 4600 ljudi. Proučavali su incidenciju nekih kroničnih bolesti te stopu preuranjenih smrtnih slučajeva kao njihovu posljedicu.

Radilo se o koronarnim bolestima srca, kardiovaskularnim bolestima, moždanom udaru, dijabetesu tipa 2, raku debelog crijeva i čitavom nizu karcinoma povezanih s pretilošću, poput raka dojke, raka endometrija, raka jednjaka i raka prostate.

Znanstvenici su ustanovili da je opasnost od preuranjene smrti uslijed bilo kojeg navedenog uzroka bila za 15 do 30 posto manja kod osoba u čijoj je prehrani vlaknasta hrana bila najzastupljenija, u odnosu na osobe koje su konzumirale namirnice s manje vlakana.

Rizik od obolijevanja od koronarnih srčanih bolesti, moždanog udara, dijabetesa tipa 2 i karcinoma debelog crijeva bio je za 16 do 24 posto niži kod onih koji su redovito jeli hranu bogatu vlaknima. Dakle, zaključili su da konzumacija već 25 do 30 grama vlakana dnevno ima zaštitni učinak na organizam, a svakih osam grama dnevno više smanjuje ukupnu smrtnost, kao i incidenciju srčanih bolesti, dijabetesa tipa 2 i raka debelog crijeva za pet do 27 posto.

Treba istaknuti da je i tjelesna težina osoba koje konzumiraju puno vlaknaste hrane manja nego kod ostalih, oni imaju niži tlak, šećer i vrijednosti kolesterola te manji rizik od razvoja moždanog udara ili karcinoma dojke.

Znanstvenici podsjećaju da vlakna čiste debelo crijevo djelujući poput četkanja. Takav učinak pridonosi čišćenju bakterija i ostalih nakupina u crijevima što istodobno smanjuje rizik od raka debelog crijeva.

Planirate li u prehranu uvesti više vlaknaste hrane, vodite računa i o tomu da hranu treba dobro sažvakati te da tijekom dana treba piti više vode.