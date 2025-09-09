Zvučko slavi jesen u Vintage vrtu

Nakon veselog disco tuluma kojim je obilježen početak vrtićke i školske godine, najveselija dječja DJ slušaonica - Zvučko - nastavlja putovanje u jesenskom ritmu! U subotu, 20. rujna od 10 do 12 sati, Zvučko se vraća u vrt Vintage Industrial Bara, gdje će zajedno s mališanima i roditeljima proslaviti dolazak jeseni kroz glazbu, igru i kreativne radionice.

Ovoga puta program je obogaćen jesenskim ugođajem i posebnim glazbenim gostovanjem koje će biti otkriveno tek na samom događanju. Organizatori najavljuju nezaboravno jutro puno boja, ritma i smijeha, a mali posjetitelji imat će priliku stvoriti vlastite jesenske kreacije uz pomoć animatora.



Što očekuje najmlađe?

DJ program - odabrana glazba prilagođena djeci, ali zanimljiva i roditeljima

- odabrana glazba prilagođena djeci, ali zanimljiva i roditeljima Glazbeno iznenađenje - posebni gosti čiji će nastup obogatiti jutarnji tulum

- posebni gosti čiji će nastup obogatiti jutarnji tulum Radionica jesenskih motiva - bojanje i izrada jesenskih likova uz vodstvo animatora

- bojanje i izrada jesenskih likova uz vodstvo animatora Kutak za crtanje i rekvizite za igru - baloni, bojice i drugi rekviziti za slobodnu igru

Zvučko je jedinstveni glazbeni program namijenjen djeci predškolske i rane školske dobi, a osmišljen je tako da spaja glazbu, ples, igru i kreativne radionice. Roditelji pritom imaju priliku opustiti se, uživati u kavi i druženju, ali i dijeliti plesni podij sa svojom djecom. Koncept je nastao s idejom da se mališanima ponudi kvalitetan, sadržajan i drugačiji doživljaj glazbe, prilagođen upravo njihovom uzrastu.

U slučaju lošeg vremena, Zvučko iz Vintage vrta seli u Grif Bar.

Program organizira Dostava zvuka, a ulaz je besplatan.