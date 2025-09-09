« Glazba
Zvučko slavi jesen u Vintage vrtu

Zvučko slavi jesen u Vintage vrtu – dječja DJ slušaonica i glazbeno iznenađenje u subotu, 20. rujna

Nakon veselog disco tuluma kojim je obilježen početak vrtićke i školske godine, najveselija dječja DJ slušaonica - Zvučko - nastavlja putovanje u jesenskom ritmu! U subotu, 20. rujna od 10 do 12 sati, Zvučko se vraća u vrt Vintage Industrial Bara, gdje će zajedno s mališanima i roditeljima proslaviti dolazak jeseni kroz glazbu, igru i kreativne radionice.

Ovoga puta program je obogaćen jesenskim ugođajem i posebnim glazbenim gostovanjem koje će biti otkriveno tek na samom događanju. Organizatori najavljuju nezaboravno jutro puno boja, ritma i smijeha, a mali posjetitelji imat će priliku stvoriti vlastite jesenske kreacije uz pomoć animatora.

Što očekuje najmlađe?

  • DJ program - odabrana glazba prilagođena djeci, ali zanimljiva i roditeljima
  • Glazbeno iznenađenje - posebni gosti čiji će nastup obogatiti jutarnji tulum
  • Radionica jesenskih motiva - bojanje i izrada jesenskih likova uz vodstvo animatora
  • Kutak za crtanje i rekvizite za igru - baloni, bojice i drugi rekviziti za slobodnu igru

Zvučko je jedinstveni glazbeni program namijenjen djeci predškolske i rane školske dobi, a osmišljen je tako da spaja glazbu, ples, igru i kreativne radionice. Roditelji pritom imaju priliku opustiti se, uživati u kavi i druženju, ali i dijeliti plesni podij sa svojom djecom. Koncept je nastao s idejom da se mališanima ponudi kvalitetan, sadržajan i drugačiji doživljaj glazbe, prilagođen upravo njihovom uzrastu.

U slučaju lošeg vremena, Zvučko iz Vintage vrta seli u Grif Bar.

Program organizira Dostava zvuka, a ulaz je besplatan.

09.09.2025. 09:03:00
    
