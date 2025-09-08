M.O.R.T. se vraća na solo koncert u Zagrebu

Nakon što su početkom ove godine rasprodali veliki samostalni koncert u klubu Boogaloo, omiljena punk blues rock četvorka zakazuje novi zagrebački nastup. Bit će to prilika nanovo čuti M.O.R.T. čija razorna ritam sekcija, sirova svirka, opasni riffovi kao i katarzični nastupi redovito bend označavaju kao jedan od najboljih uživo. Svoj status bend je potvdio svirkama diljem regije ovog ljeta, a iznova pokazuju da su koncertno izuzetno aktivni.

M.O.R.T. - "Svijet se sužava"

Aktualni album „Samo hrabro i bezveze!" je prema zbroju liste najeminentnijih domaćih glazbenih kritičara, koje objavljuje tjednik Nacional, uvršten među top 10 albuma 2023., a prate to i pohvale brojnih medija koji ga svrstavaju u najbolji domaći rock album godine i hvale furioznu buku. Bend s bogatim koncertnim stažom i vjernom publikom svakim svojim live nastupom dokazuju koliko moćno zvuče uživo. M.O.R.T. je opravdao pohvale za aktualno peto izdanje serijom brojnih festivalskih i klupskih nastupa.

M.O.R.T. - "Na cesti"

Album „Samo hrabro i bezveze!" nastavlja se na nagrađivanu diskografiju benda koju čine "Vrhunsko dno", "Odjel za žešće", "Tužna kocka", te izdanje na engleskom "Standing Runningman". Uz koncertne favorite s novog albuma kao što su "Mamuran", "„Imam sve", "Svijet se sužava", bit će ovo prilika čuti i presjek karijere, uz singlove poput "Samo se ti smiji", "Mali Isus", "Buka u glavi", "Draga majko", "Nina", "Na cesti", "Plamen što kriješ" ili "Olovni vojnici".

Ulaznice su u prodaji od ponedjeljka, 8. rujna, od 10:00 sati po cijeni od 15 eura, a dostupne su u sustavu CoreEvent.