Zvučko i Mudri Brkić ponovno zajedno

Nakon veselog tuluma pod maskama i uspješne proslave Noći vještica, Zvučko, najveselija dječja DJ slušaonica i kreativni program za djecu, nastavlja svoju jesensku sezonu u raspjevanom tonu! Novo izdanje održat će se u subotu, 22. studenoga od 10 do 13 sati, u zatvorenom prostoru Grif Bara, a ovoga puta Zvučku u goste stiže njegov najbolji prijatelj - Mudri Brkić.

Zajedno će ponovno pokrenuti dječji karaoke spektakl koji je proteklog ljeta oduševio djecu u Jelsi na Hvaru. Sada će istu dozu dobre energije i zabave donijeti i zagrebačkoj publici. Mikrofon je spreman, a pozornica otvorena za sve male pjevače koji žele pokazati da pjevaju bolje od svojih roditelja.

Uz karaoke i DJ program, mališane očekuju i kreativne radionice uz animatora, kutak za crtanje, izrađivanje vlastitih ukrasa te prostor za slobodnu igru i ples. Kao i uvijek, cilj je potaknuti djecu na izražavanje, stvaranje i zajedništvo kroz glazbu, a roditeljima ponuditi opušteno i veselo subotnje jutro u ugodnom ambijentu Grif Bara.

Zvučko je poseban program koji na zabavan način spaja glazbu, igru i kreativnost, nudeći obiteljima kvalitetan kulturni sadržaj u Zagrebu. Koncept je osmišljen tako da djeci približi glazbu kroz igru i interakciju, dok roditeljima omogućuje da postanu dio iskustva - bilo kao publika, bilo kao suigrači na plesnom podiju.

Ovaj put, uz Mudrog Brkića, Zvučko će još jednom dokazati da dobra glazba, smijeh i kreativnost nemaju dobnu granicu.

Program organizira Dostava zvuka, a ulaz je besplatan