The Flaming Lips stižu na INmusic festival #18

Osnovani 1983. u Oklahoma Cityju, The Flaming Lips su tijekom više od četiri desetljeća izgradili status jedne od najvažnijih i najutjecajnijih pojava američkog alternativnog rocka. Dobitnici su 3 Grammyja, jedne nominacije za nagradu Tony i ponosni vlasnici RIAA zlatne ploče za album "Yoshimi Battles the Pink Robots", dok ih je magazin Q uvrstio među "50 bendova koje morate vidjeti prije nego umrete". Njjihovi su koncerti raskošan i gotovo nadrealan spoj glazbe, performansa i vizualne umjetnosti, ispunjeni konfetima, balonima, svjetlosnim instalacijama i eksplozijom boja koja briše granicu između pozornice i publike.

The Flaming Lips su u svojoj karijeri surađivali s izuzetnim rasponom glazbenika - od Miley Cyrus i Chrisa Martina do Kacey Musgraves, Yoko Ono i The Chemical Brothers - a njihova glazba pojavila se u brojnim filmovima, TV emisijama i reklamama, uključujući i Super Bowl spot. Paralelno s glazbom, frontmen Wayne Coyne razvio je i upečatljenu likovnu estetiku benda, prepoznatljivu po omotima albuma i njegovoj putujućoj umjetničkoj instalaciji "The King's Mouth", prikazanoj u brojnim američkim muzejima suvremene umjetnosti.

Njihov najnoviji album, "American Head" (2020.) povratak je melodičnijem, introspektivnijem izrazu. Hvaljen je kao njihovo najbolje izdanje u posljednjih desetak godina te je uvršten na brojne liste najboljih albuma godine diljem svijeta. I nakon 22 studijska albuma, 11 EP-eva, 11 kompilacija i niza eksperimentalnih izdanja, The Flaming Lips i dalje djeluju s istom radoznalošću i slobodom zbog kojih su i postali istinska američka glazbena institucija, odnosno bend koji je stvorio vlastiti žanr.

The Flaming Lips se pridružuju već impresivnom lineupu 18. izdanja INmusic festivala, kojeg predvode Gorillaz, Jack White i IDLES, a čijim će se nastupima obilježiti jubilarnih 20 godina INmusica. INmusic festival #18 održat će se od 22. do 24. lipnja 2026. na zagrebačkom Jarunu. Trodnevne festivalske ulaznice dostupne su putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 119 € (+ troškovi transakcije) te u zagrebačkom Dirty Old Shopu (Tratinska 34) po cijeni od 119 €. Sedmodnevne kamperske ulaznice dostupne su isključivo putem INmusic webshopa po cijeni od 59 € (+ troškovi transakcije).