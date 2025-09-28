Odlazak u muzej kao terpija?

Liječnici su to isprobavali i odlučili da je besplatan posjet muzejima zapravo terapija protiv stresa, depresije i ostalih mentalnih poremećaja jer, čini se, takvi posjeti smanjuju posljedice traume, usporavaju kognitivno propadanje i pozitivno utječu na opću dobrobit.

Britanski liječnici su pionirski prije desetak godina krenuli u 'propisivanje' raznih društvenih i kulturnih aktivnosti umjesto klasičnih lijekova u svrhu poboljšanja pacijentova zdravlja. I takav je pristup danas postao konstanta u sklopu državno financirane Nacionalne zdravstvene službe (NHS).

Britanija je prva započela s "muzejima na recept", u sklopu trogodišnjeg projekta pokrenutog godine 2014. Nagrađivani pilot projekt u početku je bio namijenjen starijim osobama koje su, kako se vjeruje, prilično društveno izolirane. 'Recepti' su se pokazali vrlo učinkovitima s obzirom na to da su posjeti umjetničkim galerijama i muzejima već neko vrijeme čvrsto upisani u britanski zdravstveni sustav s mjerljivim učinkom.

Propisivanje ovakvih recepata rezultiralo je i s do 37 posto manje posjeta liječniku te s 27-postotnim smanjenjem broja prijema u bolnice, podaci su britanske Udruge za zdravlje i dobrobit kroz kulturu, nacionalne mreže kreativnih zdravstvenih inicijativa iz 2023.

Britanski su primjer slijedili kanadski liječnici. Prvi su posjete Muzeju lijepih umjetnosti (MMFA) godine 2018. počeli propisivati montrealski liječnici. Svaki liječnik može izdati do 50 recepata godišnje i sve pokriva zdravstveno osiguranje.

Studije lokalnog laboratorija AgeTeQ pokazale su da su kvaliteta života i mentalna dobrobit pacijenata koji dolaze po takav recept mjerljivo više u odnosu na ostalu populaciju.

Koncept je brzo dobio još pristaša. Bruxelles je sa sličnim programom započeo 2021., kada je 33 liječnika krenulo s 'propisivanjem' pet muzeja. Danas je u gradski projekt uključeno više od 10 muzeja i 18 medicinskih ustanova, a troškove ulaznica za briselske muzeje pokriva grad Bruxelles.

U Francuskoj se zamisao provodi širom zemlje - od Rennesa u Bretanji do Azurne obale. U Nici recept "L'art c'est la santé" (Umjetnost je zdravlje) omogućuje i posjet poznatom Matisseovu muzeju.

Brojni istraživački projekti širom Francuske istražuju kolik je utjecaj posjeta umjetničkim institucijama na dobrobit i zdravlje pojedinca.

Nadamo se da će i kod nas krenuti s takvim pristupom...