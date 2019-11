Završen No Sleep Festival

Jučer je završeno izuzetno uspješno, drugo po redu izdanje No Sleep Festivala, koje je ovog vikenda premašilo očekivanja i samih organizatora. Ljubitelji elektronske glazbe iz više od 40 zemalja svijeta okupili su se u Beogradu tijekom sjajnog vikenda od 8. do 10. studenog kako bi na deset lokacija širom grada ispratili nastupe nekih od najtraženijih i kultnih imena elektronske scene. Glavni Hangar u Luci Beograd, udarna i po kapacitetu uvjerljivo najveća festivalska lokacija, već prve noći je bila kompletno rasprodana, a u odnosu na prošlu godinu, zabilježena je i veća posjeta u klubovima kao što su Drugstore, 20/44, half, Mladost, Gadost, Gajba, Dot i drugi. Publika je već prve noći ovacijama ispratila fantastičan nastup belgijske superzvijezde Amelie Lens, ali i sjajan set zatvaranja koji je pripao trenutno najtraženijem rezidentu kluba Berghain, Kobosilu. Ljubitelji klupske kulture iz cijelog svijeta mogli su upravo u Beogradu proslaviti 20. rođendan svjetskog simbola clubbinga, londonskog kluba fabric, a postavu ove specijalne noći predvodio je britanski zvjezdani dvojac Bicep koji je sinoć u Hangaru imao dugoočekivani, premijerni nastup u Srbiji. Tijekom ovog vikenda, na glavnoj lokaciji No Sleep Festivala još su nastupali i talijanski hit duo Mind Against, dansko-ruska zvijezda u usponu Anastasia Kristensen, rezidenti kluba fabric Terry Francis i Anna Wall, te belgijski duo Joyhauser i Farrago, vedeta izdavačke kuće Amelie Lens. Maratonski provod je počeo u petak već u podne u prodavaonici ploča Yugovinyl, da bi se zatim poslije 48h neprestalnog programa kasnije završio u klubu Drugstore, uz najposjećenije jutarnje partyje čije glavne zvijezde su bile poljska techno heroina VTSS i australski DJ mag YokoO. Upravo Drugstore je prve noći bio mjesto možda i najvažnijeg trap partyja ove sezone gdje je plejadu mladih zvijezda predvodio Klinac, balkanska glazbena senzacija! Specijalni dio programa činila je i posjećena No Sleep konferencija na kojoj je govorilo nekoliko desetina vodećih stručnjaka iz raznih polja koje danas čine nerazdvojivi dio glazbene i festivalske industrije.

Bicep DJ Set@No Sleep Festival 2019: https://youtu.be/zp8WQOpeASQ

Festival je u subotu proključao zahvaljujući atmosferi koja je vladala pod zastavom jednog od najpoznatijih klubova fabric. Uvertiru za program u Hangaru u Luci Beograd priredili su rezidenti ovog kluba, Anna Wall i Terry Francis, a štafetu je potom preuzela popularna belgijska zvijezda Anastasia Kristensen, čiji je set postavio savršenu scenu za najtraženiji britanski dvojac Bicep! Zavjesu na rave u industrijskom okruženju Luke Beograd, uz glasne ovacije brojne publike, spustio je talijanski tandem Mind Against. Kao i prethodnog festivalskog dana, zabava se potom transformirala u afterparty u klubu Drugstore, koji je bio u rukama techno i house zvezde „All Day I Dream kolektiva" pod imenom YokoO, kao i DJ-eva Bokee i Popi Divine. U toku noći, u nedavno otvorenom klubu half dominirao je distopijski retro zvuk za koji je zaslužan bio Djedjotronic, a ništa manje gorljivo bilo je i u drugim klubovima u kojima se odigravao program No Sleep Festivala tijekom dana, noći i jutra.

U petak, prvog dana festivala, tisuće techno fanova našlo se u Glavnom Hangaru kako bi ovacijama ispratili miljenicu svjetske elektronske scene Amelie Lens, a u stopu ju je pratila DJ zvijezda u usponu Kobosil, dok je prava rejverska atmosfera zavladala još tokom nastupa imena poput Joyhausera i Farraga. Završetak provoda prvog dana, koji je započeo još u podne, odigrao se u klubu Drugstore, gdje je tijekom jutra na afteru preovladavala klupska underground atmosfera na čelu s fantastičnom VTSS, ali i regionalnim producentima Lagom i Forest People. Ranije tijekom noći, Drugstore su zapalile trap zvijezde koju su predvodili neumorni Klinac, njegov Apollo kolektiv, osiječki reper Z++, trio FAM i partimejkeri Cake Boys.

Amelie Lens at No Sleep Festival 2019: https://youtu.be/uxGsqdesQVE

No Sleep Konferencija u subotu je predstavila drugi dio programa, s panelima koji su se bavili gorućim temama kreativnih industrija. Najviše pažnje privukao je eksluzivni panel fabric ekipe, gdje su iskusni glazbeni znalci Anna Wall, Terry Francis i Judy Griffith podjelili svoje višegodišnje iskustvo iz industrije. O primjeni novih umjetničkih izraza u produkciji događaja uživo diskutirali su profesionalci koji stoje iza kluba s aktivističkom crtom MMA Munich, popularnog serijala partyja Elrow, festivala Dev9t i Fondacije 2021, a panelisti su se tijekom podneva bavili i medijskim izveštavanjem o elektronskoj muzici, modelima partnerstva i sponzorstva u kreativnoj industriji i mnogim drugim temama. I prethodnog dana, 8. studenog, prisutni su imali prilike čuti „No Sleep Exclusive Talks" segment programa, a ovaj put je govorio agent vodećih elektronskih zvijezda Roman Trystram. Osim toga, o trap sceni u petak govorili su mladi i iskusni treperi, a panelima su obuhvaćeni i potencijali festivala u sklopu privrednih doprinosa gradovima, mentalno zdravlje i položaj žena u glazbenoj industriji, štetnost narkotika koja je predstavljena ove godine u sklopu „Stay Clean" kampanje, i mnoge druge interesantne teme koje su okupile kako iskusne znalce kreativne industrije i medijske scene, tako i sve zainteresirane da čuju iskustva i mišljenja profesionalaca iz glazbenog svijeta.