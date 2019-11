Stonebride nakon 2 godine svira koncert u Zagrebu u pratnji Kevlar Bikinija

U srijedu 13. studenog, zagrebačka teška rock mašinerija Stonebride vraća se na koncertne daske VIB-a nakon gotovo dvije godine koncertnog izbivanja u Zagrebu, a da stvar bude teža, sa sobom dovode i explozivni Kevlar Bikini.

Iako čvrsto ukorijenjeni u tekovine raznih gitarističkih (pod)žanrova, Stonebride su bend koji se ne libi zakoračiti i u (njima) neke nove teritorije. Prisutni, te koncertno aktivni na domaćoj, te europskoj underground sceni (bez ikakvih pauza, hiatusa i sl.) skoro 15 godina svakim izdanjem iznova donose nešto svježe, uzbudljivo i novo u sad već pomalo (pre)zasićen zvučni spektar.

Ujedno ovaj je koncert službena promocija vinilnog izdanja njihovog mini-albuma Animals on Display koji je izašao 2018. u CD/Digital oblicima za neazivsnu izdavačku kuću PDV. Ploča će premijerno biti dostupna za kupnju na samom koncertu. Sam vinil će biti još jedno (vizualno) iznenađenje koje će po prvi put biti dokumentirano u diskografiji na ovim prostorima. Također, predstaviti će i novog člana u svojim redovima koji je preuzeo dužnosti bass/low end frekvencija. Brothers and sisters, let's do this shit!!!

**************************************

Kevlar Bikini je hardcore bend iz Zagreba. Postoji od 2010. i svira punk s primjesama metala i noise-rocka. Bend je izvorno bio kvartet i u tom je sastavu objavio dva albuma "Explodisiac" (2012.) i "Hi-Fi or Die" (2014.) te odsvirao hrpu znojnih koncerata diljem Europe. Ali nedavno je radi veće žestine Kevlar Bikini destiliran u trio. Gitarist Mario Berta sad je preuzeo i vokale. Uz to, bend je napravio zaokret prema oštrijem, prljavijem i agresivnijem zvuku. Mariov grub i hrapav vokal odlično se uklapa u to. Novi album Rants, Riffage and Rousing Rhythms utjelovljuje sve te promjene. Zamršeno ime albuma vjerno dočarava kolaž pjesama na albumu, ali i modernizirani stil benda. Ovo je album kojim se bend najviše ponosi. Kevlar Bikini 2.0 spremniji je nego ikad da svirkama uživo sipa svoju zvučnu žuč u vaše uši.