TereT i Smrdljivi Martini ovog svibnja u Vintage Industrial Baru

TereT je peteročlani zagrebački bend osnovan 2022. godine, a čine ga Fran Kovačević na vokalu i gitari, Borna Brosig na gitari i pratećim vokalima, Antonio Jakus na basu, Jan Shourgot na klavijaturama te Luka Dučić na bubnjevima i pratećem vokalu. Svoj su debitantski album „Ulice" najavili munjevitim singlom „Oluja", a prvijenac je 2024. godine objavljen za JeboTon label. TereT je na prvom studijskom izdanju predstavio svoj šareni zvuk, fuziju različitih glazbenih elemenata - od indieja, funka, hard rocka do psihodelične glazbe, stvarajući jedinstveni stil. Petorka je svoje iskustvo gradila nastupima u različitim klubovima, od zagrebačke Tvornice kulture, Vintagea, Močvare, Sax!-a i AKC Attacka do ljubljanskog Kina Šiška, šibenskog Azimuta i brojnih ljetnih festivala.

Smrdljivi Martini - „Dani moje mladosti"

Smrdljivi Martini jedan su od najistaknutijih mladih zagrebačkih bendova nastao u srednjoškolskim klupama. Bend su 2021. godine osnovali Lovro Urlić (gitara i vokal), Zvonimir Curiš (gitara), Noa Klemenčić (bas i vokal) te Nikola Andrašić (bubnjevi i vokal). Iako su bend osnovali s ciljem prijave na Superval i prijateljskog druženja, svirajući autorske pjesme vrlo su brzo stekli reputaciju jednog od najzanimljivijih mladih bendova koji donose novi glazbeni val. Smrdljivi Martini stvaraju glazbu koja tematizira različite probleme generacije Z - od ljubavi i grada do omiljenih kombinacija hrane, a sve je to zamotano u punk rock zvuk s primjesama žanrova kao što su prog, grunge ili funk. Tijekom nekoliko godina stekli su vjernu publiku koja ih prati na koncertima diljem Hrvatske - od Tvornice kulture, Močvare i Vintagea, do Attacka, Močvare, Sarajeva, Beograda, Rijeke te sisačkog Skwhata ili showcase festivala SHIP u Šibeniku.

TereT i Smrdljivi Martini ovog će svibnja u Vintage Industrial Baru zajedno stati na pozornicu te dvostrukim koncertom predstaviti novi zvuk Zagreba.

Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 6 eura dostupne su online putem platforme CoreEvent, a od 23. travnja bit će dostupne i fizičke ulaznice u Dirty Old Shopu. Na dan koncerta cijena ulaznice iznosit će 8 eura.