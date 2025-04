INmusic Breakthrough ulazi u završnu fazu

Više od stotinu prijava mladih bendova iz preko 20 zemalja pristiglo je na ovogodišnji INmusic Breakthrough natječaj. Glavni cilj inicijative je pružiti priliku mladim glazbenim talentima da se predstave pred velikom publikom i međunarodnim stručnjacima.

Nakon pažljive selekcije, stručni tim festivala odabrao je deset perspektivnih mladih bendova koji su ušli u finale natječaja INmusic Breakthrough:

Bhukhurah (GR)

Dimitri's Bats (RO)

Hayes & Y (BG)

HOLLÓ (HU)

Jungle Underground (BE)

Mamiwata (ES)

Roboty na Wysokości (PL)

Seneca Effect (IT)

Shizif (BiH)

Solo Ono (AT)

Od danas je otvoreno glasanje, a publika ima ključnu ulogu u odlučivanju koja će tri benda nastupiti na ovogodišnjem INmusic festivalu #17. Glasanje je otvoreno do kraja travnja, a sudjelovati mogu svi glazbeni entuzijasti putem online obrasca dostupnog na INmusic festival webu. Rezultati glasanja bit će objavljeni 1. svibnja.

Tri benda s najvećim brojem glasova nastupit će na INmusic festivalu #17, uz već najavljene velikane svjetske glazbene scene Kings of Leon, Massive Attack, Air, Fontaines D.C., Foster the People, Michael Kiwanuka, St. Vincent, Kim Deal, The Streets, Yard Act, Seun Kuti & Egypt 80, The Murder Capital, Press Club, YARD, Sailor Honeymoon, The Pill, MAQUINA., Mitsune, KOIKOI, Neven i Škofja Loka, i brojne druge izvođače. INmusic festival #17 održat će se od 23. do 25. lipnja 2025. godine na jarunskim otocima u Zagrebu. Trodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #17 dostupne su po cijeni od 119 EUR (+ troškovi transakcije) putem službenog festivalskog webshopa. Sedmodnevne kamperske ulaznice mogu se kupiti po cijeni od 59 EUR (+ troškovi transakcije) isključivo putem službenog festivalskog webshopa te u poslovnici Dirty Old Shopa (Tratinska 34, Zagreb) po istoj cijeni. Sedmodnevne kamperske ulaznice dostupne su isključivo putem službenog festivalskog webshopa za samo 59 EUR (+ troškovi transakcije), a u prodaji je i ograničeni broj jednodnevnih ulaznica za INmusic festival #17.