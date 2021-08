Zašto vas muče bolovi u leđima?

Bolovi u leđima mogu biti dosadni i neugodni, štoviše, možete imati ogromnih problema - no, jednako tako, postoje iznenađujući uzročnici bolova u leđima.

Pa da vidimo što ste si sami napravili...

Dehidracija - „Kada ste dehidrirani, diskovi gube vodu i vaša kralježnica je u problemu", kaže dr. Okubadejo i dodaje: „Da biste to spriječili pijte dosta vode i ograničite pića s kofeinom - ona dehidriraju".

Obuća - sigurno ste bar nekada osjetili da vas leđa bole nakon noći provedene u cipelama s visokom potpeticama. Potpetice mijenjaju način na koji hodate prisiljavajući vas da gurnete stražnjicu naprijed, što hiper-lučno savija kičmu, kaže dr. Okubadejo. „U teškim slučajevima ovo može izazovati išijas kod onih koji provode mnogo vremena hodajući u visokim potpeticama", dodaje on.

Odjeća - i ono što nosite moglo bi biti uzrok bolova u leđima. Uske traperice bile su među prvih pet uzročnika, kada je odjeća u pitanju, koji su doprinijeli bolovima u leđima, prema istraživanju potrošača iz Britanskog udruženja kiropraktičara iz 2017. godine. „Uske traperice sužavaju lagane pokrete u koljenima i bokovima i utječu na način na koji postavljamo svoje tijelo", kaže dr, Okubadejo. A loše držanje ima važnu ulogu kada su u pitanju bolovi u leđima jer prisiljava kralježnicu i mišiće leđa da se naprežu kako bi vas držali u neprirodnim položajima.

Pušenje - Treba vam još jedan razlog da prestanete pušititi? „Negativni efekti pušenja nisu ograničeni samo na pluća. Pušenje može izazovati upalu i oštećenje ligamenata i mišića u predjelu kralježnice, što može dovesti do bolova u leđima", kaže dr. Okubadejo. U stvari, skoro 37 posto pušača prijavilo je bolove u leđima, u usporedbi sa 23,5 posto nepušača, prema studiji iz rujna 2016., piše Live Strong. „Nikotin također može da promijeniti veličinu krvnih žila i sposobnost tijela da se prilagodi boli, jer kada nikotin uđe u krvotok, on smanjuje zarastanje i inhibira regeneraciju ćelija unutar diskova kralježnice", objašnjava dr. Okubadejo. Pušenje također smanjuje protok krvi, a samim tim i esencijalne hranljive materije do diskova, za koje kaže da može pouzrokovati njihovo prijevremeno starenje i dodatno dopinijeti bolovima u leđima.

Telefon - neprestano naginjanje prema naprijed može biti razlog zašto vas bole leđa, jer loše držanje može izazvati napetost u vratu, ramenima i leđima. „Neprestano savijanje glave da biste gledali dolje u ​​telefon zateže mišiće i tetive u prednjoj strukturi vrata", kaže dr. Okubadejo i dodaje: „Ovo stvara neravnotežu i rezultira smanjenom pokretljivošću, bolovima u ramenima i vratu, formiranjem zakrivljenosti u gornjem dijelu leđa, pa čak i glavoboljama".

Torba ili novčanik - uvijek držite novčanik u zadnjem džepu? Ovo je možda razlog zašto vas bole leđa. „Strukturne neravnoteže u kralježnici mogu nastati kada sjednete na novčanik. Tada vam je jedna strana tijela iznenada viša od druge", kaže dr. Okubadejo. Doktor dalje objašnjava da nepravilno pozicioniranje dodatno opterećuje donji deo kralježnice, što može dovesti do bolova u donjem dijelu leđa i utrnulosti, objašnjava. „Isto važi i za nošenje teške torbe na jednom ramenu. Ovo također može izazvati nagib vrata i kralježnice koji može prouzrokovati bolove u leđima", kaže dr. Okubadejo.

Sve u svemu, trebate paziti...