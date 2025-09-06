Zašto se Putin ne protivi članstvu Ukrajine u EU?

S obzirom na to koliko je Rusija odlučno protiv bilo kakve mogućnosti da Ukrajina uđe u NATO, iznenađujuće je što je predsjednik Vladimir Putin izjavio da Rusija ne bi imala ništa protiv da Ukrajina postane članica Europske unije.

„Što se tiče članstva Ukrajine u Europskoj uniji, mi nikada nismo imali ništa protiv toga", rekao je Putin tijekom posjeta Kini. „Što se tiče NATO-a, to je sasvim druga stvar."

Međutim, promatrači su brzo primijetili da Putin vjerojatno pokušava prikazati sebe kao mirotvorca pred američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Također se smatra da izjava ima za cilj kupiti vrijeme, jer proces pristupanja EU svakako traje godinama, pa čak i desetljećima, dok članstvo u NATO-u ide brže i pruža konkretnija sigurnosna jamstva.

Zašto je Rusiji prihvatljivo članstvo Ukrajine u EU?

2013., kada je tadašnji proruski predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič obustavio potpisivanje sporazuma o pridruživanju s EU-om, širom zemlje izbili su masovni prosvjedi. Demonstranti su ga optužili da je popustio pod ruskim pritiskom i svjesno zaustavio europsku integraciju Ukrajine kako bi je zadržao u ruskoj sferi utjecaja.

Godinu dana kasnije Ukrajina je ipak potpisala sporazum o pridruživanju, ali mnogi su tada - kao i danas - sumnjali da Moskva nikada nije željela da Kijev krene prema demokratskoj Europi.

George Beebe, direktor strategije u Quincy institutu, smatra da je Putinova iznenadna izjava vjerojatno bila taktički potez s ciljem osiguravanja međunarodnog dogovora protiv članstva Ukrajine u NATO-u, dok istodobno pokušava zauzeti cijeli Donbas.

Trenutno Rusija kontrolira 88 posto Donbasa, a prema pisanju Financial Timesa, Putin je navodno rekao Trumpu da bi zamrznuo liniju bojišnice, odnosno priznao je kao de facto granicu ako Ukrajina prepusti cijelu regiju.

Beebe smatra da je pragmatizam ključan faktor, jer ruskoj vojsci nedostaje ljudstva i loše je opskrbljena. „Ruska vojska već je pokazala da ne može osvojiti cijelu Ukrajinu."

Osim toga, Putin bi mogao biti zabrinut zbog toga što europske članice NATO-a obnavljaju svoje zapuštene vojne industrije i prvi put nakon mnogo godina obećavaju jačanje borbenih kapaciteta.

Beebe tvrdi da Putin vjerojatno shvaća da je spremnost prihvatiti potencijalno članstvo Ukrajine u EU „nužna cijena" za izbjegavanje takvog scenarija i postizanje povoljnih uvjeta u budućem mirovnom sporazumu.

„Ovo je dio dugoročnog procesa pregovaranja", rekao je Rafael Loss, stručnjak za sigurnost iz Europskog vijeća za vanjske odnose (ECFR), za DW.

„Kada se svi slože da članstvo Ukrajine u NATO-u nije opcija, Putin može utjecati na proces proširenja EU preko svojih saveznika unutar bloka", kao što su mađarski premijer Viktor Orban i slovački premijer Robert Fico.

Ne NATO, da EU

Rusija već dugo proširenje NATO-a smatra prijetnjom svojoj sigurnosti, unatoč ponovljenim tvrdnjama članica NATO-a da je riječ o obrambenom savezu.

„NATO ima posebno mjesto u ruskoj psihologiji", rekao je Étienne Soula, menadžer za Europu i suradnik Saveza za očuvanje demokracije (ASD) pri Njemačkom Marshallovu fondu (GMF). „EU se ne doživljava kao ozbiljna vojna prijetnja jer europskim saveznicima treba američka podrška da bi bili potpuno operativni."

Osim toga, članstvo u NATO-u relativno je brži proces od pristupanja EU, koje zahtijeva niz reformi i usklađivanje zakona i praksi s europskim standardima.

„Putin zna da je proces pristupanja EU dugotrajan i da mu pruža dovoljno vremena i prilika da se miješa preko Fica i Orbana te uspori taj proces", dodaje Loss.

„On nudi mrkvu (članstvo u EU) zapadnim korisnim idiotima - termin koji je sovjetska obavještajna služba koristila za ljude koji lako nasjedaju na propagandu", rekao je Loss. „Rusi su vješti u plasiranju diplomatskih prijedloga bez stvarne namjere da ih provedu."

Beebe piše da je Putin vjerojatno predvidio da će Trump vršiti pritisak na europske partnere da ubrzaju proces pristupanja - znajući da to i dalje može trajati godinama, ako ne i desetljećima.

Članstvo u EU: Nedovoljno sigurnosno jamstvo?

Bez obzira na to što Rusija prihvaća ili odbacuje, Ukrajina ima svoje prioritete, a pouzdana sigurnosna jamstva trenutačno su na vrhu liste.

„Čim rat završi, Rusija će pojačati hibridne aktivnosti u Ukrajini", upozorava Soula. „Bez nekog stupnja sigurnosnih jamstava - pod tim mislim na američka jamstva - članstvo u EU zvuči prazno."

Iako EU ima klauzulu o međusobnoj obrani koja pruža zaštitu i potporu članicama, stručnjaci smatraju da bez američke podrške Europa ostaje ranjiva.

Loss dodaje da je članstvo u EU dio šireg paketa, ali da sigurnosna jamstva moraju biti takva da zaista odvrate Rusiju od ponovnog napada.

„Putin nije dao nikakve ustupke, on se i dalje protivi mogućem budućem članstvu Ukrajine u EU", objašnjava Loss.

„Ovo je njegova taktička igra da kupi vrijeme, izbjegne američke sankcije i pripremi teren za novu invaziju."