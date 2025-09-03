Povijesni dan u Bruxellesu: predano više od milijun potpisa

Prekjučer je bio vrlo zauzet i povijesni dan u Bruxellesu za naš pokret. Nakon godinu i pol dana neumornog rada, Europska građanska inicijativa My Voice, My Choice: za siguran i dostupan abortus službeno je predana Europskoj komisiji s 1.124.513 verificiranih potpisa iz svih država članica EU. Ovo je prvi put da će reproduktivna prava biti stavljena na dnevni red Komisije sa strane europskih građana.

Naš dan započeo je na Place du Luxembourg ispred Europskog parlamenta, gdje su nam se pridružili saveznici iz cijele Europe i članovi parlamenta koji podržavaju našu inicijativu. Podigli smo transparent na kojem je pisalo: „Zajedno možemo promijeniti povijest i zaštititi reproduktivna prava u Europi." Ružičasti dim zakrio je nebo dok smo potpise više od milijun ljudi odnijeli u institucije EU. Od tamo smo zajedno marširali s 200 podržavatelja koji su nosili 27 kutija, od kojih je svaka predstavljala jednu zemlju EU, do Europske komisije.

Najveći događaj dana bila je press konferencija, gdje su aktivisti iz cijele Europe govorili o stanju reproduktivnih prava u različitim državama članicama EU-a, gdje je danas abortus kriminaliziran, gotovo potpuno zabranjen ili nedostupan zbog sustavnih prepreka i stigme. Ali govorili smo i o nadi i solidarnosti koju naš pokret donosi. Nika Kovač, naša koordinatorica kampanje, podsjetila nas je: „Danas smo najveći feministički pokret u Europi, izgrađen na ljubaznosti, suosjećanju i solidarnosti. Milijun potpisa znači milijun glasova koji pozivaju na Europu jednakosti, slobode i nade."

Poboljšanje pristupa sigurnom abortusu za milijune žena diljem Europe i sprječavanje nepotrebne patnje i smrti trebali bi biti prioritet EU-a. Neprihvatljivo je da više od 20 milijuna žena u Europi još uvijek nema pristup sigurnoj zdravstvenoj skrbi za abortus. I budući da EU i njegovi političari nisu djelovali, morali smo to učinit mi, građani Europe. Želimo da političari EU vide My Voice, My Choice kao trenutak kada konačno prelaze s riječi na djela i vide svoje građane kao partnere u stvaranju slobodnije, sigurnije i pravednije Europe.

Zahvaljujući više od milijun ljudi koji su potpisali i podržali ovu inicijativu, korak smo bliže našem cilju - da svaka žena u EU ima slobodu izbora i pristup sigurnom abortusu. Ova pobjeda je naša kao zajednice, još jedan dokaz da ne postoji ništa što ne možemo postići ako stojimo zajedno.

Hvala što ste dio ovog povijesnog trenutka.