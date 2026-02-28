Zašto nas privlače ljudi koji sliče nama ili našim roditeljima?

U nizu eksperimenata znanstvenici su otkrili da sudionici koji su gledali u fotografije ljudi koji sliče jednom od roditelja suprotnog spola ili u obrađene fotografije svojih roditelja doživljavaju seksualnu uzbuđenost. Kako se navodi u časopisu Personality and Social Psychology Bulletin, čini se da su nam osobe koje sliče roditeljima ili nama samima seksualno privlačne. Psiholog R. Chris Fraley sa Sveučilišta Illinois, inače autor istraživanja, kaže da je „moguće da, kako je sugerirao i sam Freud, tabui vezani za incest postoje kako bi se zatomila ova primitivna tendencija."

Debata o uzrocima averzije prema incestu traje još od početka 20. stoljeća - jedni tvrde da je ona rezultat kulturoloških adaptacija s ciljem zatomljivanja biološkog poriva, drugi pak vjeruju da se radi o psihološkoj prilagodbi koja je proizašla iz prirodne selekcije.

Psihoanalitičar Sigmund Freud je podržavao prvu teoriju. Sociolog Edward Westermarck je podržavao drugu uz napomenu da postoji određeni kritični period tijekom ljudskog odrastanja u kojem, ako se čovjek podiže uz nekoga, taj netko mu neće biti privlačan.

U posljednje vrijeme, objašnjava Fraley, pokazalo se kako je Freud bio u krivu. Ali dodaje kako je i taj zaključak vjerojatno prerano donesen. David Schmitt sa sveučilišta Bradley kaže da postoje dokazi za obje teorije. A dobiveni su iz sljedećih ili sličnih eksperimenata.

U prvom eksperimentu sudionici su trebali ocijeniti seksualnu privlačnost njima nepoznatih osoba na fotografijama. Prije nego su pogledali te fotografije jednoj polovici sudionika su na ekranu računala u djeliću sekunde subliminalno prikazane fotografije roditelja suprotnog spola (toliko brzo da ih je nemoguće svjesno uočiti i procesuirati). Drugoj polovici su na isti način prvo prikazane sasvim nasumične osobe. Oni koji su nesvjesno vidjeli fotografije svojeg roditelja suprotnog spola bili su skloniji ocijeniti ljude s fotografija privlačnima u seksualnom smislu.

>> Muškarce privlače sve žene, ljepota nije važna

Drugi eksperiment je uključivao obrađene fotografije - lica na njima su bila 'sastavljena' od dvije osobe - jedne nepoznate i svakog pojedinačnog sudionika. Polovici su prikazane fotografije na kojima je 54 posto njihova izgleda. Drugoj polovici su prikazana lica na kojima nije bilo takvih modifikacija. Sudionici koji su ne znajući gledali u svoje prerađene verzije ocijenili su te ljude seksualno privlačnijima.

Treći eksperiment je uključivao fotografije koje nisu bile modificirane, ali je pojedinim sudionicima rečeno da su na njima ustvari oni, odnosno njihova lica, ali nakon obrade u specijalnom softveru. Dakle, istraživači su ih naveli da pomisle kako gledaju sami sebe. Opet su 'osobe' s tih fotografija ocijenjene kao seksualno privlačne.

>> Neobične stvari koje privlače ljepši spol

Sva tri eksperimenta podupiru Freuda - svi imamo podsvjesne mehanizme zbog kojih nas na drugima privlače karakteristike koje i sami posjedujemo, te da kulturološki tabui protiv incesta postoje kako bismo neutralizirali takav poriv.

Međutim, jedno od uvjerljivijih objašnjenja može biti i to da naš mozak jednostavno lakše obrađuje nama već poznate slike i prikaze. Fraley upozorava da nema krajnjeg zaključka te da su potrebna daljnja istraživanja kako bi se sve teorije pobile ili napokon potvrdile.