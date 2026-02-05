Istraživanje o vidu

Prije petnaest godina, u vremenu kada su pametni telefoni tek stidljivo ulazili u naše džepove, a "screen time" nije bio pojam koji je izazivao zabrinutost, provedeno je jedno istraživanje koje nam je - doslovno - otvorilo oči. Istraživanje o navikama nošenja kontaktnih leća, u kojem je sudjelovalo 1319 ispitanika, tada je donijelo rezultate koji su bili iznenađujući, ali i pomalo zabrinjavajući.

Danas, u eri digitalnog zamora očiju, plavog svjetla, rada na daljinu i konstantne izloženosti ekranima, pitanje zdravlja vida nikada nije bilo aktualnije. Upravo zato vraćamo fokus na ono što je tada započelo kao istraživanje - a danas prerasta u širu priču o znanju, navikama i odgovornosti prema vlastitom vidu.

Što smo saznali prije 15 godina?

Rezultati istraživanja iz prošlosti i danas zvuče gotovo nevjerojatno, ali su itekako stvarni.

Pokazalo, između mnogo ostalih rezultata i primjerice, da:

46 % korisnika kontaktnih leća ne mijenja leće u preporučenom roku

60 % ispitanika nosi leće 12 sati ili više dnevno

Tada se postavilo ključno pitanje:

Je li problem u neznanju, navikama ili jednostavno u brzom načinu života?

Svijet se promijenio - jesu li i naše navike?

Petnaest godina kasnije živimo u potpuno drugačijem vizualnom okruženju i naočale više nisu samo pomagalo - one su modni dodatak, tehnološko rješenje i alat za zaštitu zdravlja. Kontaktne leće evoluirale su u sofisticirane proizvode s naprednim materijalima, boljom propusnošću kisika i većom udobnošću.

No unatoč tehnološkom napretku, jedno pitanje i dalje visi u zraku:

Koliko zapravo znamo o zdravlju svog vida?

Novo istraživanje: pogled u sadašnjost hrvatskog vida

Potaknuti vrijednim uvidima iz prošlosti i svjesni izazova današnjice, odlučili smo napraviti korak dalje. U suradnji s EssilorLuxotticom, renomiranim francuskim proizvođačem optičkih stakala i okvira, globalnim liderom u području inovacija za vid, pokrenuli smo novo, opsežno istraživanje.

Cilj nije samo ponoviti pitanje o kontaktnim lećama, već sagledati zdravlje vida u Hrvatskoj u cjelini:

Koliko redovito Hrvati kontroliraju vid?

Razlikujemo li umor očiju od problema s dioptrijom?

Znamo li kada su nam potrebne naočale, a kada kontaktne leće?

Koliko smo svjesni utjecaja plavog svjetla i digitalnih ekrana?

Biramo li naočale prema cijeni, estetici ili zdravlju?

Ovo istraživanje ne mjeri samo dioptriju - ono mjeri razinu svijesti, znanja i odgovornosti.

Zašto EssilorLuxottica? Jer inovacija i zdravlje idu ruku pod ruku

EssilorLuxottica već desetljećima postavlja standarde u industriji optike. Njihova filozofija temelji se na jednostavnoj, ali snažnoj ideji: bolji vid znači bolji život. Inovacije poput personaliziranih stakala, zaštite od plavog svjetla i rješenja prilagođenih digitalnom načinu života čine ih idealnim partnerom u istraživanju koje želi dati relevantne, suvremene odgovore.

Suradnja s EssilorLuxotticom omogućuje nam ne samo kvalitetnu metodologiju, već i interpretaciju rezultata kroz prizmu globalnih trendova i najboljih praksi.

Vid kao strateški resurs zdravlja

Zdravlje vida često uzimamo zdravo za gotovo - sve dok ne osjetimo problem. No vid je jedan od naših najvažnijih osjetila, ključan za produktivnost, sigurnost, učenje i kvalitetu života.

Novo istraživanje ima jasnu misiju:

- educirati

- osvijestiti

- potaknuti promjene u ponašanju

- Jer pravi rezultati ne leže samo u brojkama, već u tome hoće li netko nakon čitanja:

- zakazati pregled vida

- prestati nositi leće predugo

- odabrati naočale koje štite oči, a ne samo izgledaju dobro

- naučiti dijete zdravim vizualnim navikama

Od podataka do akcije

Prije 15 godina dobili smo podatke koji su otvorili oči struci. Danas želimo da novi rezultati otvore oči cijelom društvu. Jer znanje je prvi korak, ali akcija je ono što mijenja stvari.

U vremenu kada gledamo više nego ikad, vrijeme je da počnemo gledati pametnije. A ovo istraživanje je naš način da Hrvatsku potaknemo da to vidi jasnije nego ikad prije.

U želji da zajedno doprinesemo zdravijem vidu u Hrvatskoj, Livision i EssilorLuxottica zahvaljuju svim sudionicima istraživanja, koji će po ispunjavanju upitnika ostvariti 20% popusta na odabrani proizvod u Livision optici.

Nakon završetka istraživanja, njegove rezultate predstavit ćemo krajem trećeg mjeseca na web stranici Livision optike te na digitalnim kanalima Essilor Luxottica. Rado ćemo vas obavijestiti kako biste mogli vidjeti stanje u Hrvatskoj i usporediti ga s prethodnim istraživanjem.

Link na istraživanje dostupan je ovdje