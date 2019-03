Zašto muškarci trebaju jesti povrće i voće?

Muškarce se, najčešće s razlogom, optužuje da jedu premalo povrća i voća jer, eto, pravi frajeri jedu meso i krumpir... eventualno kruh. I to je to, salata se preskače, na jabuke mršti, a jagode ne dolaze u obzir - barem je u našim krajevima uglavnom tako.

No, naravno da je to pogrešno, a sad imamo i rezultate istraživanja koji to potvrđuju - znanstvenici su dokazali da sredovječni muškarci koji jedu mnogo voća i povrća mogu smanjiti izglede za kognitivne probleme u kasnijim godinama života u usporedbi s vršnjacima koji ne konzumiraju te namirnice često.

Znanstvenici su pratili gotovo 28.000 muškaraca 20 godina a na početku istraživanja bili su prosječno 51 godinu stari. Svake četiri godine ispitanici su ispunjavali upitnike o prehrambenim navikama. Također su prošli testiranja kognitivnih funkcija kad su bili prosječno 73 godine stari.

Na temelju tih rezultata znanstvenici su utvrdili da su muškarci koji su redovito jeli najviše povrća u prethodnih desetak godina, kad su bili u 70-im godinama života imali 17 posto manje izglede za umjerene kognitivne probleme i 34 posto manje izglede za velike mentalne poteškoće od muškaraca čija je prehrana sadržavala najmanje povrća.

Za konzumiranje voća nije se činilo da utječe na rizik umjerenih kognitivnih problema no muškarci koji su pili više soka od naranče imali su 47 posto manje izglede za velike mentalne potreškoće od muškaraca koji su pili najmanje toga soka, pišu znanstvenici u časopisu Neurology.

"Dugoročno konzumiranje povrća (zelenog lisnatog, tamno narančastog i crvenog), voća (bobičastog) i voćnih sokova (naranče) može koristiti kognitivnim funkcijama u visokim godinama muškaraca", kaže autor studije Changzheng Yuan s harvardske škole javnog zdravlja u Bostonu.

Muškarci bi ipak trebali pripaziti koliko soka od naranče piju, dodaje on. "Zaštitna uloga redovitog konzumiranja soka od naranče uglavnom je uočena kod najstarijih muškaraca", kaže Yuan.

"S obzirom na to da su voćni sokovi kalorični zbog koncentriranih voćnih šećera najbolje je ne konzumirati više od jedne male staklene čaše dnevno", dodao je Yuan.