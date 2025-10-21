Zašto je pivo zdravo

Znate li koje piće u svijetu najviše konzumira ? Ne, nije pivo. Najviše se pije čaj. No pivo je zato na vrlo visokom drugom mjestu, što uopće ne čudi, niti pak je očito poražavajući podatak, posebno ako se uzme u obzir da je dobro za naše zdravlje.

Zašto? Postoji nekoliko razloga:

Pivo sadrži hranjive tvari, između ostalog i one koje ojačavaju kosti. Kod ljudi koji konzumiraju pivo postoji manji rizik od razvijanja koštanih bolesti.

Časopis Nutrition Journal proveo je istraživanje o pivu i otkrio da pivo smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti, drugim riječima, pivo je dobro za naše srce. Nakon tog istaživanja, provedeno ih je još nekoliko i sva su predstavila slične rezultate.

Pivo sadrži antioksidanse koji služe za izgradnju stanica u tijelu, pridonosi njihovom zdravlju - i time nam produljuje život.

Pivo sadrži polifenol koji smanjuje kolesterol, ubija viruse pa čak je i koristan u borbi protiv tumora.

U pivu se nalazi vitamin B, a ako još niste upoznati zašto trebamo taj vitamin, spomenut ćemo da on reducira stres, pomaže pamćenju i sječanju, smanjuje opasnost od srčanih bolesti i ojačava mišiće.

Ukratko, nema razloga da se danas ne počastite jednim pivom. Živjeli!