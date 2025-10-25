Ukusni kruh koji usporava starenje

Zdravlje i ljepota ovise o tome što nam je u tanjuru, slažu se stručnjaci, a kako je kruh u zadnje vrijeme na meti nutricionista, posebno onaj od bijelog brašna, evo jednog recepta za integralni kruh koji osim što je zdrav, utječe i na usporavanje starenja.

Recept za integralni kruh

Sastojci

200g integralnog pšeničnog brašna

200 g heljdinog brašna

100g raženog brašna

1 žlica sjemenki lana

1/2 žlice kima

1 prašak za pecivo

4 žlice maslinovog ulja

prstohvat ružmarina

1/2 litre vode

Priprema

Pomiješati sve sastojke navečer da dobijete jednoličnu smjesu i ostaviti do jutra da fermentira. Prebaciti u lim za pečenje, staviti u pećnicu zagrijanu na 250 stupnjeva i peći između 30 i 45 minuta, zavisno od debljine posude u koju stavite tijesto.

Sve do desetak minuta prije kraja držite posudu prekrivenu alu-folijom, nakon toga otkrijte i premažite koru kistom umočenim u vodu nekoliko puta kako bi bila hrskava.