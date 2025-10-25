Ukusni kruh koji usporava starenje
Doručak je možda i najvažniji obrok u danu, a mnogi vole kruh upravo za prvi obrok u danu, pa evo recepta za jedan koji je ukusan, zdrav i koristan za organizam
Zdravlje i ljepota ovise o tome što nam je u tanjuru, slažu se stručnjaci, a kako je kruh u zadnje vrijeme na meti nutricionista, posebno onaj od bijelog brašna, evo jednog recepta za integralni kruh koji osim što je zdrav, utječe i na usporavanje starenja.
Recept za integralni kruh
Sastojci
200g integralnog pšeničnog brašna
200 g heljdinog brašna
100g raženog brašna
1 žlica sjemenki lana
1/2 žlice kima
1 prašak za pecivo
4 žlice maslinovog ulja
prstohvat ružmarina
1/2 litre vode
Priprema
Pomiješati sve sastojke navečer da dobijete jednoličnu smjesu i ostaviti do jutra da fermentira. Prebaciti u lim za pečenje, staviti u pećnicu zagrijanu na 250 stupnjeva i peći između 30 i 45 minuta, zavisno od debljine posude u koju stavite tijesto.
Sve do desetak minuta prije kraja držite posudu prekrivenu alu-folijom, nakon toga otkrijte i premažite koru kistom umočenim u vodu nekoliko puta kako bi bila hrskava.
Novi komentar