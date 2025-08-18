Zašto je nordijska prehrana dobra za zdravlje?

Sve više istraživanja potvrđuje da nordijska prehrana pomaže u smanjenju opsega struka, regulaciji kolesterola i održavanju krvnog tlaka pod kontrolom. Stručnjaci smatraju da bi upravo ovaj način prehrane mogao biti prekretnica u borbi protiv kardiovaskularnih bolesti, koje su jedan od vodećih uzroka smrtnosti u svijetu.

Što je nordijska prehrana?

Nordijska prehrana temelji se na cjelovitim i minimalno prerađenim namirnicama. Za razliku od zapadnjačke prehrane, gdje je većina hrane ultraprerađena, ovdje je naglasak na svježim, sezonskim i lokalnim sastojcima. Inspirirana je tradicionalnom hranom iz Danske, Finske, Islanda, Norveške i Švedske.

"Vikinzi su jeli ono što im je priroda nudila, a njihova prehrana bila je čista i održiva", objašnjava nutricionistica Lauren Harris-Pincus. Upravo ta jednostavnost i oslanjanje na prirodne namirnice danas se povezuju s brojnim zdravstvenim prednostima.

Sličnosti i razlike s mediteranskom prehranom

Nordijska prehrana često se uspoređuje s mediteranskom jer obje stavljaju naglasak na biljne namirnice, vlakna i ribu. Međutim, dok se u mediteranskoj prehrani koristi maslinovo ulje, sjever Europe preferira ulje uljane repice (poznato i kao kanola ulje). Ono je bogato zdravim masnoćama i alfa-linolenskom kiselinom, biljnim oblikom omega-3 masnih kiselina koje nalazimo i u ribi poput lososa, skuše, haringe i sardina.

Redovita konzumacija ribe i ulja dokazano smanjuje rizik od srčanih aritmija, usporava stvaranje plaka u arterijama i poboljšava razinu masnoća u krvi, ključnih čimbenika za zdravlje srca.

Ključne namirnice nordijske prehrane

Riba i morski plodovi - preporučuju se barem dva do tri puta tjedno.

Mliječni proizvodi s niskim udjelom masti - poput jogurta i svježeg sira.

Cjelovite žitarice - zob, ječam i raž sporo se probavljaju i održavaju stabilnu razinu šećera u krvi.

Povrće hladnijih podneblja - cikla, kupus, pastrnjak, mrkva i cvjetača bogati su vlaknima i nutrijentima.

Bobičasto voće - brusnice, borovnice i jagode prepune su antioksidansa koji čuvaju elastičnost krvnih žila.

Perad i jaja - konzumiraju se umjereno, dok se crveno i prerađeno meso jede rijetko.

Znanstveno dokazane prednosti

Brojne studije potvrdile su koristi nordijske prehrane. U jednoj od njih, sudionici su nakon samo šest tjedana izgubili u prosjeku 4% tjelesne težine. U drugoj, provednoj tijekom šest mjeseci, osobe s pretilošću izgubile su gotovo 5 kilograma, trostruko više od onih koji nisu slijedili ovaj plan prehrane.

Analiza iz 2022. godine pokazala je da nordijska prehrana snižava kolesterol i šećer u krvi, i to neovisno o gubitku težine. Osobe koje su je slijedile imale su niže razine zasićenih masnoća i bolju regulaciju glukoze.

Čak i novija istraživanja upućuju na to da bi ovaj način prehrane mogao smanjiti rizik od smrti uzrokovane srčanim bolestima, iako su potrebna daljnja potvrđivanja.

Prehrana za dugovječnost

Stručnjaci naglašavaju da je ključ nordijske prehrane u jednostavnosti i oslanjanju na lokalne namirnice. Manje prerađene hrane, manje šećera i crvenog mesa, a više povrća, ribe i cjelovitih žitarica.

"Ljudi koji vole bobičasto voće, raženi kruh i ulje uljane repice mogu bez grižnje savjesti uživati u ovoj prehrani. Ne moraju čekati dodatne studije kako bi znali da je riječ o zdravom izboru", poručuje dr. Frank Hu s Harvard School of Public Health.