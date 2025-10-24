Zašto je loše preskakati doručak?

Osobe koje redovito preskaču doručak imaju znatno veći rizik od razvoja metaboličkog sindroma - skupine stanja koja povećavaju vjerojatnost za srčane bolesti, dijabetes i moždani udar.

Metabolički sindrom dijagnosticira se kada osoba ima najmanje tri od pet sljedećih pokazatelja: povišen šećer u krvi, visoki krvni tlak, povišene trigliceride, visoki kolesterol te prekomjerno nakupljanje masnog tkiva oko struka.

Znanstvenici iz Kine analizirali su devet međunarodnih studija koje su obuhvatile 118.385 sudionika iz Koreje, Japana, SAD-a i Irana. Zaključak je bio jasan: preskakanje doručka povećava rizik od razvoja metaboličkog sindroma.

Iako nisu sve studije dale identične rezultate, ukupni podaci pokazali su čvrstu povezanost. Istraživanja iz Irana utvrdila su vezu između preskakanja doručka i nakupljanja masnoće u području trbuha. Japanska i američka istraživanja nisu pronašla istu povezanost, ali su potvrdila negativan utjecaj na šećer u krvi, kolesterol i krvni tlak.

Kako prenosi HuffPost, istraživači ističu da na ove rezultate mogu utjecati brojni čimbenici poput spavanja, prehrane, genetike i životnih navika, no preskakanje doručka pokazalo se kao konzistentan rizični obrazac.

Zašto je doručak toliko važan?

Znanstvenici vjeruju da preskakanje doručka remeti cirkadijalni ritam, odnosno unutarnji biološki sat koji upravlja metabolizmom. Kada tijelo ne dobije hranjive tvari ujutro, može doći do poremećaja u regulaciji šećera i masnoća.

Barijatrijski kirurg dr. Mir Ali za Medical News Today pojašnjava: "Ljudi koji doručkuju skloni su jesti manje tijekom ostatka dana, što pomaže u kontroli tjelesne težine i razine šećera u krvi."

Autori studije ipak napominju da postoje ograničenja: nisu uzeti u obzir socioekonomski status, kvaliteta prehrane ni razlike u načinu istraživanja među zemljama.

Preskakanje doručka nije isto što i povremeni post

Znanstvenici upozoravaju da se rezultati ne odnose na povremeni post (intermittent fasting). "Povremeni post je strukturirani prehrambeni režim koji uključuje jasno definirane cikluse posta i jela," navode autori.

Za razliku od nasumičnog preskakanja obroka, osobe koje prakticiraju povremeni post obično imaju organiziraniji pristup prehrani, redovitije vježbaju i pažljivije biraju namirnice.

Kako doručkom podržati zdravlje srca i metabolizma?

Ako ne postite namjerno, stručnjaci preporučuju da nikada ne preskačete doručak, već da ga pretvorite u zdravi ritual. Ključ je u kvalitetnim namirnicama koje potiču stabilnu energiju i ravnotežu šećera u krvi.

Preporučene opcije uključuju:

Zobene pahuljice s voćem i orašastim plodovima

Grčki jogurt s medom i sjemenkama

Omlet s povrćem

Tost s avokadom

Smoothie od svježeg voća i proteina

Za dugoročno zdravlje, ključne su uravnotežena prehrana, redovita tjelovježba i po potrebi pravodobna medicinska terapija.