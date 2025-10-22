Koje bi ribe trebali jesti dva puta tjedno?

Riba je, između ostalog, dobar izvor joda i selena. No, neke vrste mogu sadržavati povišene razine žive, teškog metala koji u većim količinama može biti štetan za zdravlje.

Zbog toga je najbolje birati vrste koje nude mnogo hranjivih tvari, a istovremeno imaju nisku razinu žive. Donosimo pregled najzdravijih riba koje su lako dostupne i u Hrvatskoj.

Losos - losos se često ističe kao jedan od najzdravijih izbora kada je riječ o omega-3 masnim kiselinama. Ove esencijalne masti ključne su za rad srca, mozga i očiju, ali i za jačanje imuniteta. Porcija kuhanog divljeg lososa od 85 grama sadrži oko 155 kalorija, 21,6 grama proteina, 6,9 grama masti i 1,8 grama omega-3 masnih kiselina.

Pastrva - pastrva, koja je i domaća i lako dostupna, izvrstan je izvor vitamina D. Ovaj vitamin važan je za zdravlje kostiju, imunitet i normalan rast. Porcija od 85 grama pastrve sadrži visoku razinu proteina, omega-3 masnih kiselina te oko 16 do 20 mikrograma vitamina D, što je gotovo 100 % preporučenog dnevnog unosa.

Srdela - srdele su odličan izvor omega-3 masnih kiselina, a pritom sadrže vrlo malo žive. To ih čini izuzetno sigurnim izborom, posebno za djecu i trudnice. U konzervi od 92 grama nalazi se oko 191 kalorija, 22,6 grama proteina, 10,5 grama masti i 0,9 grama omega-3 masnih kiselina. Zbog niske razine žive, uz srdele se preporučuju i ribe poput inćuna, pastrve, oslića, bakalara i jakobovih kapica. Riba s visokim razinama žive, poput sabljarke, morskog psa i tune velikooke, preporučuje se izbjegavati ili jesti rijetko.

Tuna - tuna je poznata po visokom udjelu proteina, ali važno je znati da nije svaka tuna ista. Prugasta tuna (skipjack), koja se često koristi u konzervama, sadrži manje žive od drugih vrsta. Porcija od 85 grama kuhane prugaste tune sadrži 112 kalorija, 24 grama proteina, 1,1 gram masti i 0,2 grama omega-3 masnih kiselina. Osim tune, izvrsni izvori proteina su i bakalar, oslić, zubatac, pastrva i losos.

Sve u svemu, jedite ribu!