Zašto bi trebalo prestati piti nakon nove godine?

Ako ste se ikada pitali što se događa s tijelom ako se u njega dugoročno ne unosi alkohol, skupina dijetetičara ima odgovor na to pitanje.

Poboljšana kvaliteta sna, mentalna jasnoća, bolji ten i funkcija jetre samo su neke od pozitivnih promjena koje su dijetetičari istaknuli.

Jetra će vam biti "zahvalna" - poznata je činjenica da prekomjerna količina alkohola štetno utječe na jetru. Ako se odreknete alkohola, dajete priliku jetri da se popravi i regenerira. "Alkohol se metabolizira u jetri, a pretjerana konzumacija alkohola može dovesti do oštećenja jetre, uključujući masnu jetru, alkoholni hepatitis i cirozu", objašnjava dijetetičarka Trista Best.

Moguće poboljšanje probave - čak i u relativno malim dozama, alkohol može negativno utjecati na probavu mijenjajući izlučivanje želučane kiseline i ometajući sposobnost probavnih enzima da funkcioniraju i razgrađuju hranu. Istraživanja su pokazala da kombiniranje alkohola s obrocima može usporiti probavu, dok prekomjerna proizvodnja želučane kiseline može iritirati želudac.

Ojačat će imunološki sustav - uklanjanje alkohola može ojačati imunološki sustav, pridonijeti otpornosti na bolesti, bržem oporavku i snažnijem imunološkom otporu. "Dugotrajna prekomjerna konzumacija alkohola povezana je sa slabim imunitetom. Takva konzumacija alkohola može povećati rizik od upale pluća, sepse, pa čak i raka. Stoga odricanje od pića može biti jedan od načina da se ojačate i poboljšate svoj imunološki sustav. Bolji imunološki sustav znači manji rizik od infekcija i određenih zdravstvenih stanja", ističe Lubeck.

Poboljšat će se kvaliteta sna - istraživanja su pokazala da alkohol može poremetiti ciklus spavanja, što dovodi do nekvalitetnog odmora. Kad se odreknete alkohola, obrasci spavanja često se normaliziraju, što dovodi do mirnijeg i pomlađujućeg sna koji ima brojne prednosti za cjelokupno zdravlje, prenosi Eat This, Not That. "Alkohol može poremetiti ciklus spavanja, što dovodi do poteškoća s uspavljivanjem i spavanjem. Odricanjem od alkohola možete doživjeti poboljšanu kvalitetu i trajanje sna. Bolji san ima brojne zdravstvene dobrobiti, uključujući poboljšanu kognitivnu funkciju, regulaciju raspoloženja i općenito dobro", objašnjava Best.

Poboljšanje mentalnog zdravlja - alkohol ima velik utjecaj na mentalno zdravlje. Zato apstinencija od alkoholnih pića može dovesti do značajnih poboljšanja mentalnog zdravlja. Kako objašnjava Best, "alkohol je depresiv koji može negativno utjecati na mentalno zdravlje. Prestanak konzumiranja alkohola može dovesti do poboljšanja raspoloženja, smanjenja tjeskobe i boljeg općeg mentalnog blagostanja. Može i doprinijeti boljem upravljanju stresom."

Poboljšava se zdravlje srca - apstiniranje od alkohola može dovesti do sniženja krvnog tlaka i smanjenog rizika od kardiovaskularnih bolesti. Istraživanje iz 2016. godine pokazalo je da oni koji izbjegavaju piti alkohol ili su znatno smanjili konzumaciju, mogu doživjeti poboljšanu funkciju srca, prenosi portal Eat This, Not That.

Povećanje energije - prema studiji objavljenoj u časopisu Sleep and Vigilance, velika konzumacija alkohola značajno povećava dnevnu pospanost sljedećeg dana. Gotovo 35 posto sudionika izjavilo je da se osjećalo usporeno ili izgubilo interes za ostajanjem budnim nakon što su noć prije pili, prenosi portal Eat This, Not That.

Primijetit ćete manjak kilograma - za alkohol se često kaže da su to "prazne kalorije" jer nema nikakvu hranjivu vrijednost, piše Eat This, Not That. S time se složila i dijetetičarka Brittany Lubeck, koja kaže: "Ovisno o tome koliko alkohola pijete redovito, odricanje od njega može dovesti do gubitka težine." Dodaje da odricanje od alkohola često rezultira boljim izborom hrane jer mnogi ljudi imaju jaku želju za hranom dok piju, a pod utjecajem alkohola često posežu za nezdravom, masnom i visokokaloričnom hranom koja im ne koristi.

Sve u svemu, ima tu dobrih razloga da prestanete piti...