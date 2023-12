Vertikalna dijeta vas može zabrinuti?

Dijete su opet u modi - naravno, svi ćemo mi nakon novogodišnjeg slavlja za dan dva lagano na dijetu.... a svaka od njih ima specifičan cilj, bilo da podržava mršavljenje, unaprjeđuje opće zdravlje, smanjuje tjelesne upale ili nešto sasvim četvrto. Vertikalna dijeta je osmišljena da pomogne poboljšanju tjelesne građe i često privlači ljude koji žele povećati mišićnu masu.

Što je vertikalna dijeta?

Vertikalna dijeta je plan prehrane koji je osmislio profesionalni bodybuilder Stan Efferding. Napisao je knjigu pod nazivom The Vertical Diet: A Simple, Sensible, and Sustainable Lifestyle Plan to Improve Body Composition for Optimal Health and Performance, u suradnji s dijetetičarom Damonom McCuneom.

Knjiga postavlja temelje za program prehrane koji ostavlja zbunjenost po strani i pomaže u gubitku kilograma, kao i poboljšanju zdravlja. Efferdingova web-stranica kaže da je cilj dijete poboljšati metabolizam i cjelokupno zdravlje probavnog sustava.

"Temeljna načela vertikalne dijete mogu se i trebaju koristiti za poboljšanje i optimizaciju bilo kojeg programa prehrane", stoji na web-stranici. Ipak, dijeta ima puno ograničenja.

Koju hranu možemo jesti na vertikalnoj dijeti?

Vertikalna dijeta obiluje crvenim mesom i bijelom rižom, uz određeno povrće. Glavne komponente prehrane uključuju crveno meso, bijelu rižu, povrće poput mrkve, krastavaca i špinata, jaja, punomasne mliječne proizvode te voće poput naranči i borovnica.

Koju hranu ne možemo jesti na vertikalnoj dijeti?

Dijeta preporučuje izbjegavanje smeđe riže, žitarica osim bijele riže, biljnih ulja, graha, kikirikija, graška, luka, češnjaka, kave, šećernog alkohola, povrća poput brokule i cvjetače te voća poput jabuka i krušaka.

Potencijalne zdravstvene prednosti

Potencijalne dobrobiti uglavnom se odnose na probavu, kaže Jessica Cording, autorica knjige The Little Book of Game-Changers.

"Ako netko ima gastrointestinalni problem, vertikalna dijeta daje mu priliku da eliminira stvari koje su mogle uzrokovati probleme. Dijeta je također bogata proteinima koji mogu podržati rast mišića", kaže Cording.

Potencijalne mane

Cording je zabrinuta zbog niske količine vlakana u ovoj dijeti. Kaže da je dijeta prilično ograničavajuća, a obilna konzumacija crvenog mesa je zabrinjavajuća jer se povezuje s povećanim rizikom od raka i drugih zdravstvenih problema.

Iako stručnjaci kažu da možemo smršavjeti na vertikalnoj dijeti, ne preporučuju da je isprobamo. Ako želimo pronaći načine za unos više proteina u svoju prehranu, Cording predlaže da razgovaramo s dijetetičarom.

Sve u svemu, ako vam sve OK sa zdravljem i želite nabaciti štogod mišića... krenite!