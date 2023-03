Zašto bi trebali kupiti novi madrac?

Imate li problema sa spavanjem? Bole li vas leđa kad se ujutro probudite? Sve to moglo bi ukazivati na to da predugo spavate na starom madracu.

U nastavku pročitajte pet znakova koji otkrivaju da vam je potreban novi madrac.

Neugodno buđenje - jeste li se tek probudili, a ne osjetite ruke ili noge? Događa li vam se to često? Ako je odgovor potvrdan, to može biti znak da vam je potreban novi madrac. Ako se često probudite a udovi su vam utrnuli, to može značiti da opruge na madracu više nisu dobre.

Mrlje ili neugodan miris - ako madrac ima mrlje ili neugodan miris, to je očit znak da je vrijeme za novi. Tijekom godina se nagomilavaju bakterije, prašina i izlučevine pa se s vremenom mogu primijetiti mrlje i neprijatan miris na madracu.

Bolovi u leđima - bolovi u leđima su jasan znak da spavate na lošem madracu. Jastuk i madrac su izuzetno važni za vaše držanje. Ako se često budite s bolovima u leđima, vrijeme je da razmislite o kupnji novog madraca.

Neprospavane noći - prevrće li se vaš partner cijelu noć i pri tome i vas budi? Ako da, to bi moglo ukazivati na to da trebate novi madrac. Kako piše Tips and tricks, dobar madrac pruža dovoljno stabilnosti da se ne probudite kada se osoba do vas okreće i prevrće.

Starost - najprije provjerite koiliko je star vaš madrac. Ako je prošlo više od deset godina otkad ste ga kupili, to je očit pokazatelj da je vrijeme za novu investiciju. Nakon otprilike sedam godina, vrijeme je za zamjenu madraca. Deset godina na istom madracu je neki maksimum koji se preporučuje. No, osim starosti, još su neki znakovi koji otkrivaju da je vrijeme za novi madrac.