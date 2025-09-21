Zašto bi trebali jesti celer?

Celer je povrće koje krije mnogo više zdravstvenih dobrobiti nego što mu se uglavnom pripisuje. Iako se često spominju vlakna, voda i malo kalorija, stručnjaci ističu nekoliko drugih, manje poznatih učinaka koje vrijedi poznavati.

Učinci na regulaciju krvnog tlaka kroz više mehanizama - premda mnogi znaju da je celer "dobar za srce", manje se govori o tome kako to postiže. Prema Good Food, ftalidi iz celera imaju sposobnost opuštanja glatkih mišića u stijenkama arterija, što može poboljšati protok krvi i smanjiti pritisak. Mineralni sastav (kalij, magnezij) podržava ravnotežu elektrolita, što ima značaj kod regulacije tlaka. Također, celer ima blago diuretičko djelovanje, što pomaže izlučivanju viška natrija, a to također doprinosi snižavanju krvnog tlaka.

Djelovanje protiv upala, oksidativnog stresa i imunološka podrška - celer je bogat antioksidansima i fitokemikalijama koje imaju protuupalni učinak. To znači da može smanjiti kronične upale (koje se povezuju s bolestima poput artritisa, srčanih oboljenja, pa čak i nekih kroničnih bolesti crijeva), piše Healthline. Uz to, oksidativni stres koji podrazumijeva oštećenja stanica izazvana slobodnim radikalima, mogao bi se ublažiti redovitom konzumacijom namirnica poput celera, čime se podržava opće zdravlje stanica, ali i njihov oporavak.

Potencijal neurozaštitnih svojstava - celer sadrži antioksidanse i fitokemikalije poput apigenina i luteolina koje su u laboratorijskim uvjetima, na životinjskim modelima, pokazale sposobnost zaštite moždanih stanica od oksidativnog stresa i usporavanja propadanja povezanog s dobi i neurodegenerativnim stanjima. To ne znači da celer ili njegov sok mogu izliječiti Alzheimerovu bolest ili demenciju, ali postoji potencijal da pomoćne zaštitne funkcije koje se tiču pamćenja i kognitivne otpornosti budu znatnije kad se uključe u uravnoteženu prehranu, prenosi Good Food.

Zaštita sluznice želuca i potencijal u prevenciji čira - jedan od često zanemarenih učinaka jest da celer može pomoći u očuvanju zdravlja želuca. Istraživanja na životinjama pokazuju da celer sadrži polisaharide na bazi pektina koji poboljšavaju zaštitne slojeve sluznice, smanjuju lučenje želučane kiseline i mogu smanjiti učestalost čireva.

Iako celer nije čarobni lijek, postoje dokazi da može igrati važnu, potpornu ulogu u kontroli metabolizma:

Zbog vlakana (i topivih i netopivih) te niskog glikemijskog indeksa, celer može pomoći u sporijem porastu glukoze nakon obroka, što je korisno za osobe koje paze na razinu šećera u krvi.

Neki pokusi pokazuju da ekstrakti celera mogu imati povoljan učinak na kolesterol, smanjujući "loš" kolesterol LDL u životinjskim studijama.

Budući da je celer vrlo niskokaloričan, s visokim udjelom vode i vlakana, djeluje zasitno, što može pomoći u planovima za kontrolu tjelesne težine.

Sve u svemu - grickajte celer ;)