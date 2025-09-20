Ako jedete čips svaki dan...

Istraživanje objavljeno u časopisu The British Medical Journal pokazalo je da osobe koje jedu prženi krumpir tri puta tjedno imaju 20 % veći rizik od dijabetesa tipa 2, a one koje ga jedu pet puta tjedno čak 27%. U nastavku donosimo kako svakodnevna konzumacija čipsa utječe na tijelo.

Debljanje gotovo neizbježno - čips je vrlo kaloričan i siromašan vlaknima i proteinima, pa ne daje osjećaj sitosti. Zbog hrskave teksture lako ga je pojesti previše, a brzo vraća osjećaj gladi, što vodi do prejedanja i nakupljanja kilograma.

Loša probava i zdravlje crijeva - zbog nedostatka vlakana čips ne potiče rad crijeva. Redovito grickanje može dovesti do zatvora i narušiti ravnotežu korisnih bakterija u crijevima, što slabi imunitet i opće zdravlje.

Potencijalni rizik od raka - prženjem na visokim temperaturama nastaje akrilamid, spoj koji se povezuje s većim rizikom od raka. Povremena konzumacija nije razlog za brigu, ali svakodnevna izloženost ovom spoju dugoročno može biti štetna.

Povišen krvni tlak - jedna porcija čipsa može sadržavati preko 200 mg natrija. Prekomjeran unos soli povećava krvni tlak i opterećuje srce i krvne žile, čime raste rizik od srčanih bolesti i moždanog udara.

Utjecaj na energiju i raspoloženje - nakon čipsa šećer u krvi brzo raste, a zatim pada, što uzrokuje umor, nervozu i žudnju za još hrane. Taj "rollercoaster" efekt dugoročno narušava i raspoloženje i razinu energije.

Veći rizik od dijabetesa - prženi krumpir brzo se probavlja i uzrokuje nagle skokove šećera u krvi. Često konzumiranje takve hrane povećava rizik od inzulinske rezistencije i dijabetesa tipa 2, osobito kod osoba s genetskom predispozicijom.

Dakle, sve u svemu - ne jedite čips svaki dan. Ne jedite ga ni svaki drugi dan... jedite ga malo i ponekad...