Zaspete pred televizorom? Nemojte...

Spavanje pred televizorom povećava, između ostalog, izloženost plavom svjetlu, a to onda može povećati rizik od pretilosti, dijabetesa i drugih zdravstvenih problema.

Ipak, ako volite spavati s uključenim televizorom nisu sve vijesti tako loše. Za neke ljude to može biti dobr izbor za solidan noćni odmor.

Je li spavanje pred televizorom dobra ideja?

O utjecaju tehnologije koju svakodnevno koristimo na naš san, težinu, razinu stresa i cjelokupno zdravlje provedeno je puno istraživanja. Brojne studije proučavale su i kako društvene mreže i neprekidni ciklus vijesti utječu na nas. Osim toga, stručnjaci su proučavali i kako uređaji koje koristimo za njihovu konzumaciju utječu na naše zdravlje.

Mnoga istraživanja još su u tijeku, ali generalni zaključak je, čini se, isti: Ako možete izbjeći korištenje ovih tehnologija dok ste u krevetu, onda to i učinite.

Sigurno ste negdje već pročitali da biste prije spavanja trebali izbjegavati upotrebu mobitela, a većina stručnjaka preporučuju i spavanje bez uključenog televizora.

Iako vam se možda čini da vam televizor pomaže da lakše zaspite, stručnjaci upozravaju da kvaliteta takvog sna pati. Tu su i drugi negativni zdravstveni učinci.

Zašto ne treba spavati s upaljenim televizorom?

Postoji nekoliko razloga zbog kojih spavanje pred televizorom vjerijatno nije najbolja ideja. Većinu tih nedostataka stručnjaci su proučavali i potkrijepili istraživanjima. Spavanje s upaljenim televizorom može utjecati na san, hormone i zdravlje općenito.

Može povećati dug spavanja - preporuka stručnjaka je da odrasle osobe spavaju oko osam sati svake noći. Svaka količina sna koja je manja od tih osam sati naziva se dugom spavanja. Kada spavate pred uključenim televizorom, moguće je da spavate manje nego što mislite, a to znači da se može povećati i dug spavanja.

Smanjuje se proizvodnja melatonina - melatonin je hormon koji nam pomaže da spavamo. On tijelu signalizira da je vrijeme za odmor i oporavak od napornog dana. Televizori, kao i drugi uređaji koji proizvode plavo svjelo, mogu smanjiti količinu melatonina koje stvara naše tijelo.

Utjecaj na zdravlje - prema pisanju Healthlinea, 2019. godine provedena je studija koja je otkrila da je spavanje s umjetnom svjetlošću, poput one s televizora, povezano s povećanim rizikom od pretilosti. Studija je otkrila da je ovaj rizik povećan čak i ako nije došlo do smanjenje količine ili kvalitete sna sudionika istraživanja. Dakle, čak i ako se pred televizorom uspješno odmarate, to dugoročno može naštetiti vašem snu.

Upaljen televizor stimulira mozak - prema riječima stručnjaka, gledanje ili slušanje televizora mozgu pruža previše stimulacije. Uključeni televizor sa sobom donosi bljeskove svjetla, promjene u zvuku i još puno toga što utječe na našu budnost. Posljedica mogu biti i noćne more koje također narušavaju kvalitetu i količinu sna.