Zamrznuta hrana – tajni saveznik roditelja u novoj školskoj godini

Početak školske godine donosi novu rutinu, povratak obvezama i potrebu za brzim, ali zdravim i kvalitetnim obrocima. Upravo je zato ovo savršen trenutak za predstavljanje najnovijeg istraživanja Frozen in Focus, koje otkriva kako zamrznuta hrana može postati snažan saveznik u svakodnevici modernih obitelji.

Riječ je o prvom istraživanju ove vrste koje je proveo Nomad Foods, vodeći europski proizvođač zamrznute hrane u čijem je sastavu i Ledo plus. Istraživanje je obuhvatilo više od 7.500 potrošača s pet ključnih europskih tržišta (UK, Francuska, Njemačka, Italija i Švedska) te pruža jedinstven uvid u navike i stavove potrošača u 2025. godini. Poruka je jasna: zamrznuta hrana izlazi iz sjene praktičnosti i ulazi u središte zdravog, planskog i održivog načina prehrane.

Jednostavnija zdrava prehrana za užurbani život

Zamrzivač se pokazuje kao tihi junak moderne kuhinje - čuvar nutritivno vrijednih, ukusnih i raznolikih sastojaka, dostupnih tijekom cijele godine. Zamrzavanjem neposredno nakon berbe voće i povrće zadržava svoje vrijedne vitamine i minerale - čineći zamrznutu hranu ravnopravnom alternativom svježoj. Unatoč zastarjelim predrasudama, zamrznuta hrana danas nudi visoku kvalitetu, štedi vrijeme i podržava uravnoteženu prehranu - osobito u obiteljima s djecom, gdje je važno pronaći praktična, ali zdrava rješenja.

Čak 88% ispitanika izjavilo je da im je „zdravlje" među najvažnijim kriterijima prilikom izbora hrane. Zamrznuti proizvodi sve više zadovoljavaju te potrebe jer omogućuju pristup sezonskim namirnicama tijekom cijele godine, čuvaju njihovu nutritivnu vrijednost, olakšavaju planiranje obroka i smanjuju stres u svakodnevici - što je posebno važno u razdoblju povratka u školu.

„Potrošači u Hrvatskoj sve više prepoznaju praktičnost zamrznute hrane, ali i njezinu nutritivnu vrijednost te dostupnost sezonskih namirnica tijekom cijele godine. Naša je misija razvijati proizvode koji olakšavaju svakodnevicu i omogućuju zdrav i raznolik izbor za cijelu obitelj" - rekla je dr.sc. Dunja Molnar, menadžerica za nutricionizam za Adriatic klaster.

Što kažu brojke?

● Održiva prehrana: 59% ispitanika konzumira zamrznutu hranu kako bi smanjili bacanje hrane - čime se štede i resursi poput vode, energije i ambalaže.

● Nezobilazan kuhinjski alat: Gotovo 6 od 10 ispitanika kaže da ne može zamisliti život bez svog zamrzivača.

● Praktičnost za zaposlene roditelje: Uz 28% potrošača koji kuhaju više kod kuće nego prije, zamrznuti sastojci i gotova jela nude jednostavna rješenja koja štede vrijeme, ali ne i kvalitetu.

● Nutritivna vrijednost i zdravlje: 77% ispitanika koji konzumiraju zamrznutu hranu smatra da im zamrzivač pomaže u očuvanju zdravih prehrambenih navika.

Nova percepcija zamrznute hrane - ali i dalje s izazovima

Unatoč rastu popularnosti, zamrznuta hrana još uvijek nosi određene percepcijske barijere - posebno među mlađim generacijama. Istraživanje otkriva da mlađe osobe od 18 do 24 godine češće smatraju da zamrznuta hrana nije jednako kvalitetna kao svježa, dok potrošači stariji od 55 godina u većem postotku prepoznaju njezine prednosti.

Podaci iz istraživanja pokazuju da postoji značajan prostor za edukaciju i rušenje mitova o „manjoj vrijednosti" zamrznute hrane.

"Povrće i voće bere se u vrhuncu zrelosti, kada sadrži najviše vitamina, minerala i antioksidansa, a zatim se zamrzavaju postupkom brzog zamrzavanja, unutar samo nekoliko sati. Time se doslovno zaključavaju nutrijenti, sve do trenutka kada ih odlučimo konzumirati. Zahvaljujući širokom portfelju smrznutih proizvoda potrošači jednostavno i lako mogu pripremiti nutritivno izbalansirane obroke koji se uklapaju u brzi životni ritam", ističe Dunja Molnar.