Zagreb postaje sjedište mlade filmske scene
Tijekom četiri dana publika će imati priliku pogledati 15 kratkometražnih filmova mladih autora iz cijelog svijeta, uživati u live glazbi te sudjelovati na filmskom kvizu
Od 8. do 11. listopada 2025. Zagreb postaje središte svjetske mlade filmske scene uz Playbox Shorts, jedini regionalni studentski filmski festival koji spaja filmske projekcije, edukativni sadržaj i glazbene nastupe. Nakon prošlogodišnjeg izdanja s više od 1.200 posjetitelja, treće izdanje donosi raznolik i dinamičan program.
Tijekom četiri dana publika će imati priliku pogledati 15 kratkometražnih filmova mladih autora iz cijelog svijeta, uživati u live glazbi te sudjelovati na filmskom kvizu kao i u edukativnim aktivnostima, uključujući radionicu s prošlogodišnjim pobjednikom festivala, Matejom Matijevićem.
Festival započinje 8. listopada u Vintage Industrial Baru koncertom Frana Uccellinija (20:30) i benda Kids From The Sky (21:15).
9. listopada program se nastavlja filmskom analizom za srednjoškolce u Kinu Kinoteka (11:00), a večer donosi svečano otvorenje u CineStar Branimir Centru (18:30) i koncertnu večer u Tvornici kulture s nastupima Soulwarmers (20:30) i ToMa (21:30).
Natjecateljski dio programa bit će prikazan 10. i 11. listopada u CineStar Branimir Centru s početkom u 18:30.
Završnica festivala u Jadran Film u subotu u 21:30, donosi svečanu dodjelu nagrada i official afterparty u suradnji sa 7Seconds.
Ulaz na filmski i edukacijski program je besplatan uz rezervaciju, dok se ulaznice za koncerte mogu kupiti putem sustava Entrio.
