Tuškanac u gostima tijekom prosinca prikazuje filmove Carlosa Reygadasa, jednog od ključnih predstavnika suvremenog eksperimentalnog meksičkog filma posvećenog temama tjelesnosti, duhovnosti i krhkih obiteljskih veza. Njegujući naturalistički pristup ostvaren prikazima oslobođene seksualnosti i animalnosti, te pojačan meditativnim kadrovima i autentičnim izvedbama neprofesionalnih glumaca, Reygadasov opus nudi intenzivno iskustvo suočavanja s vlastitim porivima pod prismotrom sila prirode i religijskih normi.

Ciklus obuhvaća pet naslova koji će se prikazivati u Kulturno informativnom centru (KIC), a 12. prosinca u 21 sat otvorit će ga Japan (2002). Radnja prati suicidalnog slikara koji se u osamljenom gradiću Ayacatzintla neočekivano zbližava sa skromnom staricom, pri čemu eksplicitne scene seksa i okrutnosti prema životinjama potvrđuju Reygadasovu provokativnu poetiku u istraživanju metafizičkog smisla života.

Kontroverzna meditacija Bitka u raju (2005) sukobljava radničku svakodnevicu i privilegirani život pojedinca kroz priču o Marcusu, vozaču koji se nosi s krivnjom nakon što u neuspjelom pokušaju otmice smrtno strada dijete, dok svakodnevno vozi zavodljivu šefovu kćer koja skriva dvostruki život.

Nakon preispitivanja tjelesnosti i seksualnosti u prethodna dva ostvarenja, filmom Prigušena svjetlost (2007) Reygadas se okreće pitanjima duhovnosti, donoseći gotovo dokumentaristički snimljenu priču o pobožnom farmeru Johanu koji je u izoliranoj menonitskoj zajednici razapet između dužnosti prema supruzi Esther i ljubavi prema Marianne.

Bogat biblijskim referencama kojima suprotstavlja animalne nagone, autobiografski obilježen Post Tenebras Lux (2012) prati dobrostojećeg intelektualca Juana čija se seoska svakodnevica pretvara u napetu introspektivnu borbu kada ga unutarnji demon, prikazan kroz onirično crveno stvorenje, suočava s grijehom i krivnjom.

Retrospektivu će zaključiti Naše vrijeme (2018), intimno ostvarenje o bračnom paru na ranču za borbene bikove čiju otvorenu vezu narušava dolazak šarmantnog trenera Phila. Film u kojem glume sam redatelj te njegova supruga i djeca kroz simboliku bikova, pejzaža i dugačke dijaloge istražuje ljubomoru i secira bračnu komunikaciju, stvarajući meditativnu refleksiju o ljubavi i strasti.

