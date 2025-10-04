Filmske projekcije u Cekateu

Centar za kulturu Trešnjevka predstavlja poseban filmski ciklus posvećen filmu noir, žanru koji je obilježio svjetsku kinematografiju svojim jedinstvenim spojem mračnih atmosfera, psiholoških napetosti i društvenih podteksta.

Mračne ulice, fatalne žene, spletke, gubitak pamćenja i identiteta, požuda i zločin, sve su to elementi koji definiraju film noir i koji se neprestano vraćaju, oblikujući vizualnu i narativnu estetiku ovih nezaboravnih ostvarenja.

Kroz deset projekcija najvažnijih noir filmova i popratna uvodna predavanja, publika će imati priliku uroniti u svijet žanra kroz multidisciplinarni pristup: od povijesnog pregleda i tranzicija, preko književnih izvora i utjecaja tzv. hard-boiled fikcije, do suvremenih interpretacija. Posebna pažnja bit će posvećena analizi filmskog jezika svjetla i sjene, feminističkim čitanjima lika femme fatale, psihoanalitičkim i postegzistencijalnim analizama tjeskobe, kao i usporedbi klasičnog i neo-noira u svjetskom i europskom kontekstu.

Na programu su remek-djela svjetske kinematografije i klasici velikih autora:

Građanin Kane (Orson Welles, 1941)

Malteški sokol (John Huston, 1941)

Dvostruka obmana (Billy Wilder, 1944)

Zaobilaznica (Edgar G. Ulmer, 1945)

Duboki san (Howard Hawks, 1946)

Bulevar sumraka (Billy Wilder, 1950)

Treći čovjek (Carol Reed, 1949)

Dama iz Šangaja (Orson Welles, 1947)

Uzaludna pljačka (Stanley Kubrick, 1956)

Dodir zla (Orson Welles, 1958)

Prva projekcija održat će se u velikoj dvorani Centra za kulturu Trešnjevka u petak, 10. listopada 2025. u 20 sati s filmom Građanin Kane, dok je tjedan kasnije, 17. listopada 2025., na programu Malteški sokol. Ostali naslovi slijede u idućim tjednima. Ulaz je besplatan!

Autor i voditelj programa je dr. sc. Mario Vrbančić, doktor komparativne književnosti, medija i filmskih studija (University of Auckland), profesor filozofije i književnosti te autor brojnih znanstvenih radova i knjiga, među kojima su Lacanian Thing: Psychoanalysis, Postmodern Culture, and Cinema (2011), Hitchcockijanski pogled (2017) i Što nakon distopije? (2024). Osim akademskog rada, Vrbančić je i pisac te redatelj kazališnih i filmskih djela nagrađivanih na međunarodnim festivalima.

Ovaj ciklus u CeKaTe-u nudi jedinstvenu priliku za istraživanje filma noir iz više perspektiva, povijesne, teorijske i umjetničke, te otvara prostor za kritičko promišljanje o društvenim i kulturnim pitanjima koja ovaj žanr i dalje čine iznimno relevantnim.

Više informacija: https://cekate.hr/program/film-noir-zudnja-strast-pohlepa-i-ideologija/