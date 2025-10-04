« Film
Filmske projekcije u Cekateu

Filmske projekcije u Cekateu

Centar za kulturu Trešnjevka predstavlja poseban filmski ciklus posvećen filmu noir, žanru koji je obilježio svjetsku kinematografiju svojim jedinstvenim spojem mračnih atmosfera, psiholoških napetosti i društvenih podteksta.

Mračne ulice, fatalne žene, spletke, gubitak pamćenja i identiteta, požuda i zločin, sve su to elementi koji definiraju film noir i koji se neprestano vraćaju, oblikujući vizualnu i narativnu estetiku ovih nezaboravnih ostvarenja.

Kroz deset projekcija najvažnijih noir filmova i popratna uvodna predavanja, publika će imati priliku uroniti u svijet žanra kroz multidisciplinarni pristup: od povijesnog pregleda i tranzicija, preko književnih izvora i utjecaja tzv. hard-boiled fikcije, do suvremenih interpretacija. Posebna pažnja bit će posvećena analizi filmskog jezika svjetla i sjene, feminističkim čitanjima lika femme fatale, psihoanalitičkim i postegzistencijalnim analizama tjeskobe, kao i usporedbi klasičnog i neo-noira u svjetskom i europskom kontekstu.

Na programu su remek-djela svjetske kinematografije i klasici velikih autora:

  • Građanin Kane (Orson Welles, 1941)

  • Malteški sokol (John Huston, 1941)

  • Dvostruka obmana (Billy Wilder, 1944)

  • Zaobilaznica (Edgar G. Ulmer, 1945)

  • Duboki san (Howard Hawks, 1946)

  • Bulevar sumraka (Billy Wilder, 1950)

  • Treći čovjek (Carol Reed, 1949)

  • Dama iz Šangaja (Orson Welles, 1947)

  • Uzaludna pljačka (Stanley Kubrick, 1956)

  • Dodir zla (Orson Welles, 1958)

Prva projekcija održat će se u velikoj dvorani Centra za kulturu Trešnjevka u petak, 10. listopada 2025. u 20 sati s filmom Građanin Kane, dok je tjedan kasnije, 17. listopada 2025., na programu Malteški sokol. Ostali naslovi slijede u idućim tjednima. Ulaz je besplatan!

Autor i voditelj programa je dr. sc. Mario Vrbančić, doktor komparativne književnosti, medija i filmskih studija (University of Auckland), profesor filozofije i književnosti te autor brojnih znanstvenih radova i knjiga, među kojima su Lacanian Thing: Psychoanalysis, Postmodern Culture, and Cinema (2011), Hitchcockijanski pogled (2017) i Što nakon distopije? (2024). Osim akademskog rada, Vrbančić je i pisac te redatelj kazališnih i filmskih djela nagrađivanih na međunarodnim festivalima.

Ovaj ciklus u CeKaTe-u nudi jedinstvenu priliku za istraživanje filma noir iz više perspektiva,  povijesne, teorijske i umjetničke, te otvara prostor za kritičko promišljanje o društvenim i kulturnim pitanjima koja ovaj žanr i dalje čine iznimno relevantnim.

Više informacija: https://cekate.hr/program/film-noir-zudnja-strast-pohlepa-i-ideologija/

04.10.2025. 10:01:00
    
