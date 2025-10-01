Ciklus Cassavetes: Radikalna empatija u Kinu Kinoteka

John Cassavetes jedan je od pionira američkog nezavisnog filma. Režirao je 12 filmova, od kojih je većinu samostalno producirao i distribuirao, a njegov pristup glumi, pripovijedanju i režiji i dalje predstavlja inspiraciju autorima diljem svijeta.

Cassavetes je na scenu stupio kao filmski i televizijski glumac, no nezadovoljstvo ograničenjima profesionalnih setova, na kojima je autentičnost žrtvovana u korist tehničke dosljednosti i potreba tržišta, potaknule su ga da se i sam prihvati režije. Njegov dugometražni prvijenac Sjene (1958/1959) izrastao je iz improvizacija s polaznicima njegove glumačke radionice, a danas ga se ubraja među prijelomna ostvarenja američke kinematografije, dijelom zbog pionirskog pothvata rada izvan studijskog sustava, a dijelom i zbog autentičnog prikaza urbanog miljea te tema međurasnih odnosa i urbanog otuđenja.

Zahvaljujući ulogama u filmovima kao što su Dvanaestorica žigosanih (1967) i Rosemaryna beba (1968), Cassavetes je u široj javnosti ostao poznatiji kao glumac nego kao redatelj, a svoje je studijske angažmane koristio kako bi financirao autorske projekte, često snimljene u domu koju je dijelio sa suprugom Genom Rowlands te u suradnji s prijateljima i članovima obitelji.

Od Lica (1968) i Muževa (1970), preko Žene pod utjecajem (1974) i Premijere (1977) pa do posljednjeg filma Ljubavna strujanja (1984) Cassavetes je razvio prepoznatljiv stil režije i dramaturgije, u kojima je sloboda glumačkog stvaranja imala prednost nad preciznošću režije, dramaturgije i estetizacije. Snimanje na autentičnim lokacijama, kamera iz ruke, blizi i krupni planovi te odbacivanje moraliziranja i prišivanja etiketa - sve to omogućilo je da sirova emocionalnost Cassavetesovih kadrova ostane nenadmašena do današnjih dana.

Cassavetes spada među rijetke autore koji su osmisli nov filmski jezik kako bi izrazili vlastiti doživljaj svijeta, zbog čega je veći dio karijere bio marginaliziran od filmskog establišmenta. No njegov pristup mediju utjecao je na autore u rasponu od Martina Scorsesea do Stevena Spielberga, koji su obilježili početak i kraj novog Hollywooda, zatim suvremene velikane američkog nezavisnog filma kao što su Jim Jarmusch, Sean Baker te Ben i Josh Safdie, a dug njegovim metodama ne skrivaju ni međunarodni autori kao što su Pedro Almodóvar i Nicolas Winding Refn.

Ciklus „John Cassavetes: Radikalna empatija" kroz pet cjelina istražuje faze i teme Cassavetesova opusa, pri čemu se njegovi radovi prikazuju uz rame suvremenika ili nastavljača, kako bi se omogućio uvid u širi kontekst njegovog rada.

